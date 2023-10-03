أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 3-10-2023

مع بداية الصباح تحرص ربات البيوت على معرفة أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023 عبر جوجل، حيث تباينت أسعار الدواجن بالأسواق المحلية وببورصة الفراخ، وذلك متأثرة بتحركات أسعار الأعلاف وكذلك العرض والطلب على الفراخ.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 3-10-2023

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3-10-2023 بمختلف أنواعها، في السوق وبورصة الدواجن، طبق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التي تتبع لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3-10-2023

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء للكيلو مبلغ 73 جنيها في أرض المزرعة، وذلك لكي تباع في المحلات بسعر يتراوح ما بين مبلغ 80 و85 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر مبلغ 112 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 120 و130 جنيها للكيلو، بينما سجلت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» بـ93 جنيها في المزارع، لتباع للمستهلك بين 100 و105 جنيه للكيلو.

أسعار البانيه اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

ويتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر بين 150 و180 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها، والأوراك بين 70 و80 جنيها، وتختلف الأسعار بحسب كل منطقة.

أﺳﻌﺎر البط اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

وسجلت أسعار البط اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر استقرارًا في الأسعار، حيث بلغ سعر كيلو البط المسكوفي 90 جنيها، وسجل البط الفرنساوي 55 جنيها للكيلو، والبط البلدي بـ 100 جنيه للكيلو.

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أسعار البيض اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر

واستقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في الأسواق بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية دون تحركات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، حيث سجلت سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة 124 جنيها، تباع للمستهلك بسعر يبدأ من 134 وحتى 140 جنيها للكرتونة.

أما البيض الأحمر فسجل سعره اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر في بورصة البيض مبلغ 125 جنيها، ليباع في المحلات بـ135 و145 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي سجل 130 جنيها للطبق.