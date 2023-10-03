الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس اتحاد عمال مصر: عهد الرئيس السيسى شهد نقلة نوعية بمختلف المجالات

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن ما رأيناه في مؤتمر "حكاية وطن" لم يسبق لنا أن نر مثله في أي كشف حساب. 

وأضاف "جبران" خلا ل مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن ما تم عرضه  خلال مؤتمر "حكاية وطن" كان يتميز بالشفافية الكاملة، مؤكدًا أن هناك نقلة نوعية شهدتها الدولة المصرية في كل المجالات من صحة وبترول والأمن والزراعة وغيرها من المجالات. 

انخفاض نسبة البطالة بسبب المشروعات القومية

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بقوله "أنا أخوكم"، وأنه  لم يكذب على المصريين وأعطاهم حقائق تؤكد مدى الصدق والشفافية، لافتًا إلى أن كل المشاريع القومية التي نفذها الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية أدت إلى تقليل نسبة البطالة من 12% إلى 6%.

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