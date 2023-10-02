الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عكاشة: ختام "حكاية وطن" كان مسكًا بإعلان الرئيس ترشحه للانتخابات الرئاسية

خالد عكاشة
خالد عكاشة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن ختام مؤتمر"حكاية وطن"، كان مسكًا بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية dmc، أننا أمام أداء سياسي رفيع المستوى وتجربة سياسية كبرى تعيشها مصر للمرة الأولى، فالرئيس الحالي الذي تولى منصبه بانتخابات مصرية خاضها بنجاح يضع كشف حساب واضح ويريد أن يقف المصريين أمام هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه تم استعراض الملفات بالأرقام والإحصائيات والخطط المستهدفة فيما كانت تقوم به الدولة منذ 9 سنوات. 

تأكيد الرئيس أن المصريين لديهم حرية في التغيير شجاعة وثقة في النفس

وتابع عكاشة: “تأكيد الرئيس أن المصريين لديهم حرية في التغيير، شجاعة وثقة في النفس من قائد حقيقي لم يغفل للحظة واحدة عن خطوات دولة وطنية وفي النهاية الشعب المصري لديه قدر عالي من التقاط الإشارات وكان متوجودًا في ميادين مصر واستشعر أن هذا الرئيس يقدره ويحترمه”. 

وأشار إلى أن هذا العرض الذي استغرق 3 أيام عبر كيف يحترم الرئيس الشعب ويقدره وهو رئيس وقائد ويتخذ قرارات ولكنه يؤكد كل لحظة أنه لن تبنى الدولة المصرية إلا سواعد أبنائها كما طالب بالمشاركة في الانتخابات حتى نضع صورتنا أمام العالم.

خالد عكاشة مؤتمر حكاية وطن مسك الرئيس عبدالفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية

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