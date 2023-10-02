فاروق المقرحى: "حكاية وطن" كشف حساب مختصر لإنجازات الرئيس السيسى

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مؤتمر"حكاية وطن" يعد كشف حساب مختصر للإنجازات التي تمت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم حتى اليوم.

وأضاف المقرحي خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية cbc، أن الرئيس السيسي بذل الكثير من الجهد لتحقيق كل هذه الإنجازات، لدرجة تجعل المتابع أن يتساءل "متى ينام هذا الرجل؟".

وأوضح أن الرئيس قام ببناء مصر وحارب الإرهاب بعد خراب دام ثلاث سنوات، كما أنه حارب الجريمة في وقت غير مسبوق، معقبًا: "عندما نقول للرئيس كمّل، فهذه حقيقة، لأنه بدأ وحقق إنجازات كثيرة، وله حلم لابد أن يحققه، وهذا الحلم سيحقق خلال السنوات الست القادمة، وسنتقابل مع الرئيس في 2030 ونقول بسم الله ما شاء الله على ما قدمه، من نقل هذه الدولة من دولة مفككة خلال الفترة من 2011 حتى يوليو 2013 الذي خرج فيها السيسي واضعًا رأسه على كفه ووقف لتلك العصابة الإرهابية وقفة رجل لا يقفها إلا واحد، محب لهذا الوطن ومحب للدور الذي يقوم به، وتحدّاهم وتحدى من ورائهم من قوى إمبريالية كبيرة، وداس على كل شيء في مقابل إنقاذ هذا الوطن".