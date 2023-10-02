نعم لـ«الاستقرار والتنمية».. آلاف المواطنين يحتشدون فى المحافظات لدعم الرئيس فى الانتخابات المقبلة

- كفر الشيخ: الأهالى يهتفون للرئيس «كمل مشوارك»

- بنى سويف: احتفالية بميدان الزراعيين بحضور عدد من الفنانين

- المنوفية: حشود بشبين الكوم لدعم الرئيس فى استكمال الإنجازات

- دمياط: الطلاب والأهالى يستعيدون ذكريات 30 يونيو فى ميدان الساعة

استجابة لدعوة عدد من الأحزاب، على رأسها حزبا «مستقبل وطن» و«حماة الوطن»، احتشد الآلاف من المواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية؛ للإعلان عن تأييدهم لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعمه لفترة ولاية رئاسية جديدة، مشيدين بما تحقق فى عهده من إنجازات فى كثير من المجالات بمختلف مناطق الجمهورية.

وعلى أنغام الأغانى الوطنية ومتدثرين بالعلم المصرى، شارك الأهالى فى عدة تجمعات بعدد من الميادين الرئيسية بالمحافظات، باحتفاليات واسعة لتأييد الرئيس السيسى والقوات المسلحة المصرية، فى أجواء تذكر بثورة ٣٠ يونيو، خاصة أن فتح باب الانتخابات الرئاسية يتزامن مع احتفال المصريين بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد.

واحتشد الآلاف من أهالى محافظة كفرالشيخ بميدان النصر، دعمًا وتأييدًا لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مرددين شعارات وهتافات داعمة للرئيس، مع حمل الصور ولافتات التأييد، والإشادة بالمشروعات القومية العملاقة التى تم تنفيذها على أرض المحافظة، وفى كل ربوع مصر.

وأعلنت نقابات المحامين والأطباء والمهن الزراعية والأطباء البيطريين، وغيرها من النقابات المهنية والعمالية بمحافظة كفرالشيخ عن دعمها الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة، وذلك عبر لافتات علقت فى الميادين الرئيسية بالمحافظة.

كما أعرب عدد كبير من الأحزاب السياسية والحركات الشبابية، من بينها اتحاد شباب كفرالشيخ، عن دعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة.

وقال محمد المعداوى، أحد الشباب المحتشدين لدعم الرئيس السيسى بكفرالشيخ، إنه نزل للميدان لدعم تولى الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، من أجل بناء مستقبل زاهر لمصر.

وأضاف، لـ«الدستور»: «الرئيس السيسى رمز للقيادة الحكيمة والتفانى فى خدمة الوطن، وتحت قيادته شهدت مصر تحولًا حقيقيًا فى مختلف المجالات، وحققت تقدمًا ملحوظًا فى التنمية الاقتصادية والبنية التحتية والأمن والاستقرار».

فيما قال إكرامى حمدى، أحد أهالى كفرالشيخ، إنه نزل للميدان من أجل دعم وتأييد الرئيس السيسى ومشروعاته القومية، التى غيرت حياة الملايين من المصريين، مشيدًا بتحسين البنية التحتية للنقل والطرق، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير المناطق الريفية، وتعزيز السياحة، وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ العديد من المشروعات التى أسهمت فى حقيق التقدم فى البلاد.

وفى بنى سويف، احتشد عدد من أهالى المحافظة بميدان الزراعيين، لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، مع حمل الأعلام واللافتات المؤيدة، والمشاركة فى الاحتفالية التى نظمها حزب «مستقبل وطن» بالمحافظة، بحضور نخبة من الفنانين، من بينهم الفنان هيثم شاكر والفنان مصطفى حجاج.

وقال أحمد محمود، من أهالى بنى سويف، إنه جاء إلى الاحتفالية من مركز سمسطا للإعلان عن دعمه الرئيس السيسى، نظرًا لما شاهدته المحافظة من إنجازات فى عهده لم تحدث على مدار عقود سابقة.

فيما قالت أسماء محمود إنها جاءت إلى ميدان الزراعيين وحملت صورة الرئيس السيسى، تقديرًا لما أحدثه من تطوير داخل قريتها، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأعلن الآلاف من أهالى محافظة المنوفية عن دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبين إياه باستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت على يديه خلال السنوات الماضية.

وشارك الفنانان عمر كمال ومحمد شاهين فى احتفالات محافظة المنوفية بذكرى نصر أكتوبر، فى احتفالية ضخمة أقيمت بشارع الاستاد بمدينة شبين الكوم، وانتهز الجميع المناسبة للتأكيد على تأييدهم الرئيس السيسى، خاصة بعدما شهدت الأيام الماضية تجمعات كبيرة أمام مقرات الشهر العقارى بالمحافظة لتحرير التوكيلات له، من أجل دعم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واشعل الفنانون المشاركون فى الاحتفالية الأجواء، وغنوا عددًا من الأغانى الوطنية، التى أثرت فى الجماهير فى الحفل الذى يعد الأضخم فى تاريخ المحافظة على مدار السنوات الماضية، والذى شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا، وشهد العديد من الفقرات الفنية.

كما توافد الآلاف من أهالى وشباب وطلاب الجامعات بمحافظة دمياط على ميدان الساعة، تتقدمهم أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وتأكيد الدعم للقوات المسلحة المصرية والرئيس السيسى، على أنغام عدد من أشهر الأغانى الوطنية، وبحضور المطربة شيماء مغربى والفنان مسلم.

وقال طلال الجمل، أمين الإعلام لحزب «مستقبل وطن» بمحافظة دمياط، إن مشهد الميدان المهيب وتوافد الأهالى واحتشادهم يعيد إلى الأذهان ذكرى حشود ثورة ٣٠ يونيو، الذى يعلو فيه اسم مصر فوق أى اسم آخر.

الأمر نفسه أكدته نهلة عبدالعزيز، أمين العمل الجماهيرى لحزب «مستقبل وطن» فى مركز كفرالبطيخ، مشيرة إلى أن أهالى المركز يحرصون على المشاركة فى كل الاحتفالات والمواقف الوطنية، لذا فقد أقبل كثيرون منهم إلى ميدان الساعة للاحتفاء بذكر نصر أكتوبر، والإعلان عن تأييدهم الرئيس السيسى.

فيما قالت إيمان الريس، أمين شباب حزب «حماة وطن» بالمحافظة، إن ميدان الساعة بدمياط هو ميدان الحرية، وتسابق الأهالى إليه فى كل احتفال وطنى هو شرف وفخر لكل مصرى، خاصة أن الحشود تتزامن مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وشهدت ساحة الممشى السياحى بمدينة الغردقة احتشاد الآلاف من المواطنين من مختلف الأطياف والمدن، لإحياء ذكرى انتصارت أكتوبر المجيدة، حاملين أعلام مصر مرددين هتافات «تحيا مصر»، حيث تصدر الشباب المشهد.

وتحولت الاحتفالية لمظاهرة حب وتأييد لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، وسط انتشار لافتات الدعم التأييد فى كل مكان وعلى واجهات المنازل المقابلة للاحتفالية، حيث رفع الحضور صور الرئيس وارتفعت الهتافات الداعمة له.

وقال أحمد الدقاق، أحد المشاركين بالاحتفالية، إنه يدعم ترشح الرئيس السيسى فى الانتحابات الرئاسية، مؤكدًا أن ترشح الرئيس طلب جماهيرى، ودعمه واجب وطنى لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها.

ووجه رسالة للرئيس، قائلًا: «كمل مشوارك يا ريس محتاجينك علشان نبنى بلدنا، أنت ضحيت علشانا كتير ولسه عندنا أمل فى بكرة معاك مالناش غيرك يقف معانا ومع بلدنا».

وقال محمد رمضان، إنه شارك فى الاحتفالية لدعم الرئيس السيسى فى ذكرى النصر العظيم، مؤكدًا أن الحضور هتفوا باسم الرئيس دعمًا له، مشيرًا إلى أن ترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات طلب شعبى، لاستكمال ما تم من مشروعات وتطوير فى كل شىء.

وأكد أهمية استكمال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى أعطى الرئيس السيسى إشارة البدء فيها خلال السنوات الماضية، من أجل تعزيز الاقتصاد الوطنى وحماية الأمن القومى، قائلًا «الرئيس لديه قدرة على التعامل مع جميع الملفات الداخلية والخارجية، خاصة ملفات الأمن القومى، فى ظل تسارع الأحداث فى العالم أجمع وفى محيطنا العربى».

وفى أسوان، احتشد مئات المواطنين فى ميدان محطة أسوان للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والتعبير عن حب الوطن.

وحرص العديد من المحتفلين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة على رفع الأعلام وترديد الأغانى الوطنية؛ احتفالًا بالذكرى التى أثبتت قوة وشجاعة رجال القوات المسلحة واتحادهم لقهر الأعداء والحفاظ على كل شبر فى بلدهم.

وشهدت احتفالات ذكرى النصر دعم وتأييد المئات من المواطنين للرئيس السيسى لاستكمال مسيرة الإنجازات خلال فترة رئاسية جديدة.

شارك فى إحياء احتفالات ٥٠ عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيدة عدد من الفنانين الذين يحظون بشعبية كبيرة جدًا بين الأهالى، وهم: الفنان النوبى بيبو آدم، وفهد عبدالعزيز، وياسر رشاد.

وحرص كل واحد من المطربين المشاركين فى الاحتفالات على نشر مقاطع فيديو على صفحاتهم عبر «فيسبوك»، ونشر بوستر للاحتفالية الكبرى التى تجمعهم للمرة الأولى.

فيما نشر الفنان فهد عبدالعزيز عبر صفحته على «فيسبوك» برومو أغنيته الجديدة «عاشت مصر بلدى»؛ احتفالًا بانتصارات أكتوبر ودعم وتأييد الرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة.

ومن كلمات الأغنية: «عاشت مصر بلدى اتربى فيها ولدى وناسها الطيبين.. وعاش الريس حامينا وبلدنا فى إيد أمينة لا تخافوا يا مصريين».

وشارك فى احتفالات النصر عدد من فرق الفنون الشعبية، هى: أسوان للفنون الشعبية، وفرقة توشكى، وعرب المالكى.

وشهدت مدينة مرسى مطروح توافد عدد كبير من المواطنين للاحتفال بالذكرى الـ٥٠ للنصر، رافعين أعلام مصر ولافتات تأييد الرئيس السيسى لدعم ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محمد عيسى الحدادى، أحد أبناء مدينة برانى، لـ«الدستور، إنه قطع مسافات من مدينة برانى لمدينة مرسى مطروح للمشاركة فى الاحتفال بانتصارات أكتوبر ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسة ثالثة.

وأوضح أن محافظة مطروح شهدت فى عهد الرئيس السيسى إقامة مشروعات تنموية وقومية كبرى، مضيفًا: «مع الرئيس وداعمين له لاستكمال مسيرة التنمية».

وقال مهدى العمدة، إن مطروح تزينت وتجملت احتفالًا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة التى سطرت فيها القوات المسلحة أروع الملاحم التاريخية وانتصرت بالإرادة وعزيمة الرجال أبناء مصر الشرفاء.

وأضاف أن جميع أبناء مراكز محافظة مطروح الـ٨ جاءوا كتفًا بكتف إحياءً لهذه الذكرى الغالية، ودعمًا للرئيس السيسى للفوز بفترة رئاسة ثالثة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية على أرض الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للعبور الثانى، واستكمال المشروعات التى تم تنفيذها على أرض الواقع فى زمن قياسى.

وشهد الحفل حضور عدد من الفنانين مثل أحمد شيبة، وسعد العبيدى، ورمضان مطرف، والشاعر محمد أبوستة، والشاعر نصيب السكورى.