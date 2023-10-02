الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الاجتماعي الحر": إعلان السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة انحياز لصوت الوطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمّنت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس مؤسسة حزب الاجتماعي الحر، إعلان الرئيس السيسى ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة، معتبرة ذلك انحياز لصوت الوطن والغالبية العظمي من الشعب المصري.

وقالت الميرغني إن ما شاهدته الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن كان بمثابة مبايعة حارة من الشعب والقوي السياسية لرئيس السيسى، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى استطاع خلال الفترة الماضية المرور بالوطن لبر الأمان رغم الأزمات التي وجهت مصر من أزمات طاحنة نتيجة للأزمات العالمية التي أضرت بجميع دول العالم وعلي رأس هذه الازمات كوفيد 19 والأزمة الروسية الأوكرانية.

أكدت الميرغني أن حزب الاجتماعي الحر من أول  القوى السياسية التي طالبت الرئيس السيسى بخوض الانتخابات الرئاسية نظرًا لأنه الأجدار علي قيادة الدولة في المرحلة الراهنة واستكمال المشروعات القومية والوصول إلى رؤية مصر 2030 والتي هي عنوان الجمهورية الجديدة.

عصمت الميرغني مؤتمر حكاية وطن القوى السياسية ترشيح الرئيس السيسي انتخابات رئاسة الجمهورية

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