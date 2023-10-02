الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعما للرئيس السيسي.. نخبة من الفنانين ونجوم الأهلي يشاركون في احتفالات ميدان الكوربة (فيديو)

مسيرة دعم الرئيس
مسيرة دعم الرئيس

توافد الآلاف من المواطنين على ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الترشح لولاية رئاسية جديدة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنانة ريهام نبيل، وزينب حسن ومؤمن زكريا وأحمد فتوح وأحمد عبدالقادر، وبسمة عطا، ومحمد هاني وإمام عاشور.

وعلى نغمات أغنية الفنان حسين الجسمي “تسلم الأيادي”، حمل المواطنون في مسيرات الدعم لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتات الدعم والتي تنوعت بين “كمل مسيرتك” وكلنا معاك".

جاء ذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن، عن نيته للترشح لفترة رئاسية قادمة، الأمر الذي لقى استحسان عدد كبير من المواطنين.

مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة

وقد نظم مسيرة حاشدة  لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة ينظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد عام 2014، يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة. 

وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

ميدان الكوربة حي مصر الجديدة الترشح لولاية رئاسية جديدة ريهام نبيل زينب حسن مؤمن زكريا أحمد فتوح أحمد عبدالقادر

مواد متعلقة

على نغمات "تسلم الأيادي".. مسيرات تأييد حاشدة لدعم الرئيس بالكوربة (فيديو)

مظاهرات حاشدة لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية القادمة بالكوربة

مواطن: احنا وراك ياريس وكمل المشوار.. مشروعاتك عظيمة ( فيديو)

تحرير 236 محضرًا لمحال مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية خلال 24 ساعة

ضبط 8 قنوات فضائية غير مرخصة فى الجيزة

إبعاد جامبى وإندونيسيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

ضبط شخص لحيازته مخدرات وتعديه على عامل بالقاهرة

استعدادات مكثفة لتأمين بطولة إفريقيا للهوكى باستاد القاهرة

الأكثر قراءة

انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

ما هذا الكذب الفاجر؟

الرئيس السيسى: إرادة المصريين المحرك الرئيسى لاستكمال حلم بناء دولة حديثة

الرئيس السيسي يعلن تعيين المستشار محمود فوزي رئيسًا لحملته الانتخابية

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً