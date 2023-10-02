دعما للرئيس السيسي.. نخبة من الفنانين ونجوم الأهلي يشاركون في احتفالات ميدان الكوربة (فيديو)

توافد الآلاف من المواطنين على ميدان الكوربة بحي مصر الجديدة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الترشح لولاية رئاسية جديدة، وسط حضور عدد كبير من الفنانين، من بينهم الفنانة ريهام نبيل، وزينب حسن ومؤمن زكريا وأحمد فتوح وأحمد عبدالقادر، وبسمة عطا، ومحمد هاني وإمام عاشور.

وعلى نغمات أغنية الفنان حسين الجسمي “تسلم الأيادي”، حمل المواطنون في مسيرات الدعم لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتات الدعم والتي تنوعت بين “كمل مسيرتك” وكلنا معاك".



جاء ذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر حكاية وطن، عن نيته للترشح لفترة رئاسية قادمة، الأمر الذي لقى استحسان عدد كبير من المواطنين.

مظاهرات حاشدة في مصر الجديدة

وقد نظم مسيرة حاشدة لتأييد ترشح السيسي لفترة رئاسية جديدة ينظم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، مسيرة حاشدة لإعلان دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وأكد عبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن ما تحقق من إنجازات على مختلف الأصعدة وفي جميع الملفات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد عام 2014، يؤكد أنه الأقدر على إدارة الأمور لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح "علام" أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين ومجالس الأمناء بالمحافظات والإدارات التعليمية والمدارس جميعهم يؤيدون ويدعمون ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.