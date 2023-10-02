الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات تطوف شوارع القليوبية لدعم ترشح الرئيس السيسي

مسيرات تطوف شوارع
مسيرات تطوف شوارع القليوبية لدعم ترشيح الرئيس السيسى

شهدت محافظة القليوبية احتفالات كبيرة بميدان المؤسسة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث دوت الهتافات فرحة بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة، كما انطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة.


وشهدت مدينة بنها مسيرة كبرى بالسيارات والدي جي شارك فيها المواطنين والشباب وكافة الأعمار طافت شوارع بنها احتفالا بترشح الرئيس لفترة جديدة وتفاعل مع المواطنين مرددين الأغاني الوطنية ورافعين إعلان مصر وأطلقوا الشماريخ وتبادل البعض الرقص بهذه المناسبة.

 

وأحيا الفنانون محمود الليثي وعصام صاصا وعمرو الجزار وحمادة مجدي ومجدي القاسم، احتفالية مليونية بانتصارات أكتوبر بميدان المؤسسة بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وسط مطالبات بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط دعم كبير وحشود للرئيس لفترة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأها من قبل بالأغاني الوطنية، وسط إقبال كبير من أبناء القليوبية.

 

وانطلقت منذ قليل احتفالية أبناء القليوبية بميدان المؤسسة العمالية في مدينة شبرا الخيمة، حيث شهدت حفلا غنائيا ضخما نظمته القوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث تم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

 

ويحي الحفل الفنانون محمود الليثي وعصام صاصا وعمرو الجزار وحمادة مجدي ومحمد عبدالمنعم وهوبا وحمادة الأسمر ومجدي القاسم، على أن يكون حضور المواطنين مجانا من مختلف أنحاء المحافظة.

 

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة المواطنين.

 

وطاف المشاركين الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر اكتوبر، واختتموا المسيرة امام مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات للرئيس.

 

وأكد المشاركين أن المسيرات الحاشدة هى تستهدف لإرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، انهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسى من إنجازات فى كل المجالات.

ترشيح السيسي مسيرة حاشدة ميدان المؤسسة محافظة القليوبية انتخابات الرئاسة

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