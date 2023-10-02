الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل وفد من وزارة الصحة لمتابعة حملة شلل الأطفال

الاجتماع
الاجتماع

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، خلال زيارته الي المحافظة لمتابعة الحملة المحدودة لشلل الأطفال والتي تنفذها وزارة الصحة، وذلك في حضور الدكتور، محمد عبد الفتاح عبد المولي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية الدكتورة رحاب محمد عبد الحميد اللقاني، مدير البرنامج الموسع للتطعيمات، الدكتور، مجدي عبد الحميد شرف، استشاري منظمة الصحة العالمية، الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة، الدكتور أسامة سالم أحمد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

وثمن المحافظ، الدور الذي تقوم به وزارة الصحة والدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء، مشيرا الي أن المحافظة تشهد طفرة تنموية كبيرة في المنشآت الصحية والطبية.

وأشار المحافظ، إلي قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع المحافظة لتوصيل الخدمة الصحية إلى جميع المواطنين في القرى والتجمعات البعيدة والمناطق النائية في مختلف ربوع المحافظة.

وأكد المحافظ، على أن المحافظة بجميع أجهزتها تعمل علي إنجاح المبادرات الرئاسية والحملات الصحية وخاصة حملة شلل الأطفال، وذلك لتحقيق المستهدف والحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال واحتواء أي فيروس وافد من دول الجوار.

وبدوره أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشئون الوقائية، علي أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، بجانب الفرق الثابتة والمتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة، مشيرًا إلى مشاركة 500 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة.

وأضاف قنديل، أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية وهو عبارة عن نقطتين على اللسان ويجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم.

وقال الدكتور أسامة سالم أحمد، مدير الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، أن المستهدف خلال الحملة تطعيم 106 ألف و760 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى عشر سنوات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وأضاف مدير الطب الوقائي، أنه تم تطعيم عدد ٦٦٧٣٠ في اليوم الأول للحملة بنسبة ٦٢.٥٪ من إجمالي المستهدف وجاري استكمال أعمال الحملة حتى يوم الأربعاء القادم. 

اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وزارة الصحة شلل الاطفال الإدارة المركزية للشئون الوقائية منظمة الصحة العالمية

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