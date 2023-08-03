محافظ شمال سيناء يناقش مشروعات تنموية مع أصحاب المنشآت السياحية

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء وتيسير الحياة اليومية للمواطنين، وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في شتي القطاعات.

وأضاف المحافظ، خلال اجتماع السياحة الذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، رضا عروج، مدير عام السياحة بالمحافظة، وأصحاب المنشآت السياحية، والجهات المعنية، أن الحياة عادت لطبيعتها في مختلف مدن المحافظة بفضل جهود القوات وتوجيهات القيادة السياسية.

وقال المحافظ إن السياحة تعتبر أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية بشمال سيناء، حيث تطل محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط بساحل طوله حوالي 200 كيلومتر من بالوظة ورمانة غربًا حتى رفح شرقًا.

وأشار المحافظ إلى بدء موسم الصيف وإقبال المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية على مدينة العريش للاستمتاع بجوها اللطيف وشواطئها الجميلة ومناظرها الخلابة، مشددًا على تفعيل مكتب تنشيط السياحة وشرطة السياحة.

وأعلن المحافظ عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب لهيئة تنشيط السياحة وشرطة السياحة بدلًا من المكاتب القديمة في منطقة آل أيوب، والتي تم إخلاؤها بسبب توسعات محور الساحل، فضلًا عن تفعيل المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

كما أشار المحافظ إلى مشاركة المحافظة في الترويج للموسم السياحي في شمال سيناء من خلال عدد من الفعاليات والحفلات الفنية مثل مهرجان الهجن والحفل الفني بالعريش وحفل الزفاف الجماعي وتشغيل السيرك القومي، لافتًا إلى وجود مخطط لإقامة منشآت سياحية عملاقة برعاية الدولة في منطقة شرق العريش.

ولفت المحافظ إلى أن الطرق والمحاور التي يتم إنشاؤها تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الوافدة للمحافظة، فضلًا عن تخفيف التكدس عن مدينة العريش والمساهمة في انسيابية السيولة المرورية وعدم الزحام.

كما أكد المحافظ الاهتمام بالشواطئ السياحية الممتدة بطول ساحل شمال سيناء وتقديم الخدمات المتنوعة بطول تلك الشواطئ لجذب المزيد من السياحة الداخلية وسياحة الاصطياف، فضلًا عن الاهتمام بالمواقع والأماكن السياحية والأثرية وإعادتها على خريطة السياحة في شمال سيناء.

من جهته، أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه محافظة شمال سيناء تتمتع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة، حيث تنتشر بها الكثير من المعالم ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية الطبيعية التي تصلح للأنماط السياحية المختلفة يدعمها نشاط اقتصادي متنوع ووسـائل ربـط مع المحافظـات المجاورة مثل الطريق الساحلي الدولي (رفح/ العريش/ القنطرة) والطريق الدولي (النفق/ نخل/ نويبع) والطريق الأوسط منطقة (الجفجافة وبغداد بوسط سيناء)، بخلاف المحاور المرورية الجديدة.

وأضاف رضا عروج، مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، أن شمال سيناء زاخرة بالأنواع المختلفة من السياحة مثل سياحة الاصطياف، الشاطئية، المؤتمرات، العلاجية، الثقافية، الدينية، البيئية، السفاري، والرياضات المائية والجزر الرملية وصيد الأسماك.

كما أضاف عروج أن نسبة إشغال الفنادق والقرى السياحية وصلت إلى 100% خلال الموسم السياحي الحالي، بسبب إقبال المواطنين على شمال سيناء بعد عودة الحياة إلى طبيعتها.

واستعرض أصحاب المنشآت السياحية عددًا من المطالب من الجهاز التنفيذي، والذي وجه المحافظ بسرعة حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والمعنية.