الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين كرفان طبي لتقديم الخدمات الصحية بقرية السبيل جنوب العريش

جانب من الحدث
جانب من الحدث

دشن اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء، والمشرف العام على مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، كرفان طبي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بقرية السبيل والتجمعات التابعة لها جنوب العريش، بحضور الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء.

وقال اللواء مصطفى محمد، إن مديرية الصحة بالمحافظة، تقوم حاليا بتجهيز الكرفان بمعدات طبية وأدوية وفور انتهاء التجهيز سيتم العمل وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة.

وأضاف الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه سيتم العمل بالكرفان لحين الانتهاء من رفع كفاءة الوحدة الصحية بقرية السبيل حيث سيتم توفير العاملين المقيمين بالمكان والمناطق المجاورة لتذليل العقبات .

وفي نفس السياق تم تدشين كرفان طبي آخر، مجهز بكل الإمكانات الطبية بقرية نجع شيبانة لتأدية الخدمة الطبية للأهالي بالقرية، لحين بناء الوحدة الصحية التي تم إخراجها ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالية الجاري .

محافظ شمال سيناء الإسكان الاجتماعى قرية السبيل وكيل وزارة الصحة الكرفان

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