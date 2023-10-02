كيف تؤثر السياسات الأحادية في تدمير النظام التجاري العالمي؟

سلّطت صحيفة آسيا تايمز الضوء على السياسات الاحادية الجانب التي تسعى الى تدمير النظام التجاري العالمي، مشيرة الى أن إعانات دعم القوى العظمى والعقوبات وضوابط التصدير تشوه التجارة، وتخلق حالة من عدم اليقين المكلف وتزيد من علاوات مخاطر الاستثمار.

وذكر التقرير تأثر تدفقات التجارة والاستثمار العالمية بشكل متزايد بالسياسات الانفرادية التي تتراوح بين ضوابط التصدير والإعانات الصناعية، حيث يتم تنفيذ مثل هذه السياسات من قبل القوى التجارية الكبرى، وغالباً ما تكون مدفوعة بأهداف غير اقتصادية مثل حماية الأمن الوطني والاقتصادي، ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، والدفاع عن القيم الاجتماعية.

حالة من عدم اليقين

وبحسب ما اورده التقرير فقد تخلق هذه السياسات حالة من عدم اليقين، وتزيد من علاوات مخاطر الاستثمار، وتشوه التجارة، ويستطيع أعضاء منظمة التجارة العالمية تبرير الإجراءات الأحادية الجانب لتحقيق أهداف غير اقتصادية من خلال الاستناد إلى الاستثناءات الأمنية العامة أو الأساسية لمنظمة التجارة العالمية.

لكن اللجوء على نطاق واسع إلى هذه الأحكام يشكل تهديدا كبيرا للنظام التجاري القائم على القواعد. لكي تعمل القواعد، يجب أن يكون هناك قبول عام لمعايير السلوك الجيد، ويتم انتهاك هذه المعايير عندما تصبح الآداب العامة أو الأمن الاقتصادي غطاءً للسياسات التجارية التمييزية الأحادية الجانب.

وبدلاً من ذلك، فإن الاستقلال الاستراتيجي والأمن الاقتصادي والأهداف غير الاقتصادية الأخرى تحفز الدعوات للتعاون بين البلدان ذات القيم والأنظمة السياسية والاقتصادية المماثلة، ولكي تظل منظمة التجارة العالمية ذات أهمية في القرن الحادي والعشرين، يتعين على الأعضاء أن يدركوا أن التجارة الدولية ترتبط بشكل متزايد بمنافسة النظم والتعاون والتنافس على الأهداف غير الاقتصادية - التي يُنظر إليها على أنها أداة أساسية لنجاح السياسات.

ومن المرجح أن يؤدي استخدام إجراءات تسوية المنازعات، وخاصة في الحالات التي يتم فيها التذرع بالمصالح الأمنية الأساسية، إلى نتائج عكسية وغير فعالة.

وينبغي للجهود الرامية إلى حماية نظام تجاري عالمي مفتوح أن تركز بدلا من ذلك على العمليات التي يشارك من خلالها أعضاء منظمة التجارة العالمية في حوار السياسات.