تشهد اضطرابًا.. خبير اقتصادى يوضح أسباب انكماش التجارة العالمية

أوضح الدكتور أيمن عمر، الأكاديمي والباحث الاقتصادي، أسباب انكماش التجارة العالمية بأسرع وتيرة من يوليو 2020م، قائلًا، إن التجارة الدولية تشهد اضطرابًا، وهذا أمر طبيعي أمام حالة انعدام الوزن في العلاقات الدولية أمام ما نشهده على المستوى الدولي من حالة الصخب العالمي، بل حالة السخط العالمية الناجمة عن الحرب الأطلسية الروسية والتي لا بد أن تنعكس على الاقتصاديات العالمية، ومنها بالتبعية على التجارة الدولية.

نسبة انكماش التجارة العالمية

وأضاف الدكتور أيمن عمر، خلال مداخلة ببرنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية دينا سالم، عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الانكماش بدأ منذ الربع الرابع في عام 2022م، حيث حدث انخفاض من 0.07% في الربع الثالث من عام 2022م، إلى -2.04، حيث انخفض حجم تجارة البضائع إلى 1% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2023م، واستمرت هذه الحالة في الربع الثاني من عام 2023م، حيث حدث انكماش كبير في الصادرات بنسبة 3.01%، مؤكدًا أن دول مجموعة العشرين عانت من هذا التقلص في حجم التجارة الدولية.