المطربة "هدى" تبدأ الحفل الغنائي بميدان جلال قريطم في البحيرة

بدء منذ قليل الحفل الغنائي الذى يتم إقامته بميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، من أجل الاحتفالات التي تقام بمناسبة العيد الخمسين لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وكذلك قيام الآلاف من المواطنين بتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وبدأ الحفل بالمطربة هدى.



حشود جماهيرية هائلة في ميدان جلال

وتجمعت حشود جماهيرية كبيرة في ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور، التابعة لمحافظة البحيرة، لتقديم الدعم والتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسط اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية أمن البحيرة، برئاسة اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، لضمان سلامة المواطنين وحفظ النظام العام.

حضر الآلاف من سكان محافظة البحيرة، من مراكز ومدن وقرى مختلفة، إلى ميدان جلال قريطم في عصر اليوم الاثنين، للمشاركة في الاحتفالات التي تقام في مصر احتفالًا بمرور 50 عامًا على ذكرى نصر أكتوبر المجيد وكذلك في إطار دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية.

مسيرات داعمة للرئيس في مدينة دمنهور



تم تنظيم مسيرات داعمة للرئيس في مدينة دمنهور، حيث انتشر المشاركون في الشوارع وحملوا أعلام مصر وصورًا للرئيس، ورفعوا شعارات تأييد ودعوة لترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة،و تم تكثيف تواجد الأجهزة الأمنية في المنطقة لتأمين احتفالات المواطنين بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

بالإضافة إلى ذلك، يُقام حفل غنائي كبير على هامش الاحتفالات بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، يُحيي الحفل الفنان مصطفى قمر والفنان حمادة هلال في ميدان جلال قريطم بمدينة دمنهور.

واستقبلت الآلاف المتواجدة داخل ميدان جلال قريطم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة بالألعاب النارية، والزغاريد.