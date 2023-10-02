سفير عن كلمة وزير الخارجية فى "حكاية وطن": عميقة وشاملة

علّق السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على كلمة وزير الخارجية سامح شكري خلال جلسات اليوم الثالث لـ مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: "إنها كلمة عميقة وشاملة، كان الحديث فيها عن جوانب السياسة الخارجية المصرية في الجمهورية الجديدة".

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن حديث وزير الخارجية كان شاملًا العديد من النقاط، لافتًا إلى أنه تحدث عن ثوابت الخارجية المصرية وارتباطها بقواعد القانون الدولي ومواثيقه حيث تعتز مصر بالقواعد والقوانين للعلاقات بين الدول وحسن الجوار والتعامل في إطار تحقيق التنمية والاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث عن الثقافة الأخلاقية التي دعمها الرئيس السيسي في علاقات مصر الخارجية، وهى سياسة شريفة تبحث عن المشتركات والثوابت وتقود العلاقات نحو الاستقرار ولا تستفيد لصالحها الذاتي من مشاكل واضطرابات الدول المجاورة أو المحيطة.

شمولية لجوانب العلاقات المصرية

وأشار إلى أن هناك شمولية تناول بها وزير الخارجية سامح شكري جوانب العلاقات المصرية مع دول الجوار وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي كأساس لاستعادة بناء الدول ومؤسساتها الوطنية حتى يتحقق لها الأمن والاستقرار.