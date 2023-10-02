الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أحمد فؤاد سليم لـ"السيسى": كل المصريين بيقولولك كمل وإحنا معاك

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إنه سعيد بمشاركاته في مؤتمر "حكاية وطن".

أضاف فؤاد سليم، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن"، مخاطبًا الرئيس السيسي:"أشكرك على فكرة إننا نحكي الحكاية، لأن المصريين كانوا محتاجين يعرفوا الحكاية، كنا فين ووصلنا لإيه، ويعرفوا نتيجة عملهم وسعيهم وكدهم، لأن اللى حصل مش مجرد إنجازات لكن معجزات".

وتابع "بعد ما سمعنا الحكاية أشكرك باسمي واسم كل مصري ومصرية على إخلاصك في العمل وحُسن أخلاقك اللى صارت قدوة لينا ولأولادنا وعلى ثقتك وإيمانك بنا وعلى توكلك على الله".

وأردف "مش بشكرك لوحدي لكن معايا ملايين المصريين هنا وبره وكل نجوع مصر بيشكروا حضرتك وبيقولوك كمل وإحنا وراك".

الفنان احمد فؤاد سليم مؤتمر حكاية وطن الترشح للرئاسة

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