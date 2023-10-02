الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ الغربية يتابع حملات مديرية التموين ويوجه بزيادتها

طارق رحمي محافظة
طارق رحمي محافظة الغربية

تابع طارق رحمي محافظ الغربية، مجهودات مديرية التموين خلال حملاتها التفتيشية على الأسواق، حيث أسفرت الحملة عن 1666 محضر لمخالفات مختلفة للأسواق، المخابز،المطاحن وغيرها و12طن مواد غذائية، وذلك في الفترة من 9/1/2023 حتى 2023/9/30

أسفرت الحملات التفتيشية عن مضبوطات غذائية متنوعة بين ضبط (12) طن دقيق، سكر، ملح وسمسم، بالإضافة إلى ضبط (6120،5) كجم لحوم ومصنوعاتها ودواجن وأسماك ورنجة ومنتجات الألبان وحلوى المولد وبقول، طحينة وعسل جلوكوز، إلى جانب (414) علبة معلبات وعصائر وأيضا (12770) عبوة عطاره وبقالة.

ضبط 12طن مواد غذائية و1666 محضر لمخالفات متنوعة

وكما أسفرت الحملة عن ضبط عدد من المنتجات غير الغذائية متنوعة بين (4،400) طن مبيدات، أسمدة وأعلاف، بالإضافة إلى (5500) لتر مواد بترولية وأيضا (669) وحدة سجائر متنوع بين علبة سجائر وزجاجة زيت شيشة الإلكترونية و(6400) شمعة فلتر، إلى جانب (13587) عبوة بخور ومستحضرات تجميل.

وشدد المحافظ على استمرار الرقابة على جميع المواد الغذائية ومنتجاتها وضمان سلامة الغذاء بهدف التأكد من تسعيرة المواد الغذائية والتموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومع التنبيه بضرورة استخدام الطرق السليمة لحفظ اللحوم والدواجن والأسماك والمجمدات للحفاظ على الصحة العامة واتباع كافة الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية من الأمراض الوبائية وحماية المواطنين وتوفير منتج غذاء آمن وصحي للمستهلك.

أوضح المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم المرور على فروع الجملة للتأكد من صرف السلع التموينية للتجار التموينيين ومدى توافر تلك السلع، والتأكيد على تفعيل ومتابعة التعليمات الواردة للإدارة من المديرية ومتابعة صرف السلع للجمهور ونقاط الخبز أولا بأول والتسهيل على الجمهور، بالإضافة إلى متابعة توافر اسطوانات الغاز بمستودعات الغاز والوقود.

محافظ الغربية يتابع حملات مديرية التموين بالغربية محافظ الغربية محضر لمخالفات مختلفة للأسواق مصنوعاتها ودواجن وأسماك ورنجة ومنتجات الألبان شدد المحافظ على استمرار الرقابة محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية طرق الوقاية من الأمراض

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