السيسى: "كان لنا يد قوية وقادرة لا تظلم ويد أخرى تبنى وتعمر"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن ربنا هو من بنى الدولة، متابعًا: "ليا عظيم الشرف أقول اللي ساعدني ربنا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة الدفاع والأمن القومي ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز": "كان مهم الصورة المهتزة عن الدولة تنتهي والصورة التي تشكلت عن مصر خلال 2011 و2012 و2013 و2014 تتغير ويكون في صورة دولة كبيرة وقادرة ومختلفة".

وتابع: "كان لدينا يد تقاتل وتسيطر وتمنع بفضل الله وبكل ما أوتينا من قدرة، ولكننا متجاوزناش ولم نظلم والله شهيد على ذلك، ويد ثانية بنفس القوة والقدرة تشتغل وتبني وتعمر عشان نغير الواقع القاسي المظلم اللى عايشين فيه وتبقى بلد تليق بيكم وبأبنائكم".

وأردف: "البلد هتنجح بالله سبحانه وتعالى وبتحملكم وصبركم.. وليا الشرف أن ربنا ساعدني وكرمني، وبنقول يارب كمل كرمك علينا".