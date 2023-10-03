كيف تحقق أقصى استفادة من تطبيقات البنوك عبر المحمول؟

تتعدد تطبيقات البنوك عبر الهواتف المحمولة في مصر، وتقدم أغلب الخدمات التي قدمها البنك، بما يغني العملاء عن الذهاب للفروع، وخاصة في أيام العطلات والإجازات الرسمية، فيستطيع العميل إنجاز كل معاملاته المالية دون الحاجة للذهاب للفرع، أو التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي.

أبرز تطبيقات البنوك في مصر

ولعل من أبرز تطبيقات المعاملات المالية في مصر تطبيق انستا باي من البنك المركزي المصري، و«NBE Mobile» من البنك الأهلي المصري، و«BM Online» من بنك مصر، وتطبيق الهاتف من بنك القاهرة.

الخدمات التي تقدمها التطبيقات

تتيح التطبيقات البنكية للعميل، إمكانية تحويل الأموال بسهولة ويسر سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، ومتابعة حركة الحساب، والتواصل مع البنك أو التقدم بطلب للحصول على خدمة بنكية معينة، مما يوفر الوقت والجهد.، وخاصة إجراء التحويلات البنكية بصورة لحظية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما يشمل العطلات الرسمية، والأعياد، والدفع مقابل السلع والخدمات، ورسوم المدارس والجامعات واشتراكات النوادي والشراء من المحلات التجارية.

إنستا باي



ويعد تطبيق إنستا باي من أهم وأبرز التطبيقات في الوقت الحالي، لأنه يتيح التعامل مع جميع البنوك العاملة في السوق المصري وعددها 27 بنكًا، أهمها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، والبنك المصري الخليجي، والتجاري وفا بنك إيجيبت)، ويمكن من خلال التطبيق ربط حساباتك لدي البنوك المختلفة على تطبيق هاتف محمول واحد، والتحويل اللحظي لمختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الالكترونية، وطلب استقبال مبلغ محدد من عملاء المنظومة، والاستعلام عن الرصيد، والاستعلام عن كشف الحساب المختصر، وتنفيذ عمليات التبرعات، والتحويل لجميع البطاقات المصرفية داخل جمهورية مصر العربية بما يشمل بطاقات الائتمان.