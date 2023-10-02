الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسي يكشف: كيف تم بناء سياسة مصر الخارجية في الـ10 سنوات الأخيرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تحدث مع وزير الخارجية سامح شكري بعد تعيينه في المنصب حول سياسة مصر الخارجية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة الدفاع والأمن القومي ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: "لما جه وزير الخارجية قعدنا نتكلم على السياسة الخارجية المصرية، وفي الوقت ده كان الانطباع سيء عن الدولة المصرية، ثم الدولة كانت غير مستقرة والأمن مضطرب والأعمال الإرهابية في كل ربوع مصر في الصعيد حرقوا 70 كنيسة وأبراج الكهرباء وأي حاجة قدروا يوصلوا لها عملوها".

وتابع: "لما اتكلمت مع سامح شكري قلت له أدبيات السياسة عندي مختلفة عن أدبيات السياسة الدولية التي يتم تدريسها في اقتصاد وعلوم سياسية، وأنا عندي ثقة كبيرة في هذه الأدبيات والثقة نابعة من قيم أخلاقية ودينية أنا بعتقدها، حتى لو نتائجها ستجد مقاومة وعدم استعداد". 

وأردف: "أنا كنت شايف أن نتعامل مع أزماتنا والصراعات بالصبر الاستراتيجي، ومش كل واحد بيعمل بيان هنطلع نرد عليه في بيان، والآن أصبح هناك ثقة واحترام شديد لينا رغم أن قدراتنا مش زي دول متقدمة اقتصاديا وعندها مقدرات كبيرة".

عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية سامح شكري سياسة مصر الخارجية مؤتمر حكاية وطن

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