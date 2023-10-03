الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها الأمراض التنفسية.. 5 مشاكل صحية يسببها تقلب الطقس للأشخاص

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تعتبر تقلبات الطقس من الأمور التي نواجهها في حياتنا اليومية، وتشكل تحديًا للكثيرين في التكيف معها، ومؤخرًا حذر عدد من خبراء الأرصاد الجوية في العالم، من عاصفة جديدة تسمي "إلياس" قد تضرب عدد من دول البحر الأبيض المتوسط.

فالتغير المفاجئ في درجات الحرارة، والرطوبة، الأمطار والعواصف الهوائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على صحة الإنسان، ففي السطور التالية، يوضح الخبراء بموقع "health care" أبرز المشكلات الصحية التي قد تنجم عن تقلبات الطقس وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان.


1- الأمراض التنفسية:

تقلبات الطقس مثل التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة ورطوبة الهواء يمكن أن تزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض التنفسية مثل نزلات البرد والانفلونزا، فالجفاف أو الرطوبة العالية قد تؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي والتهابه.

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2- المشاكل القلبية:

تقلبات الطقس الشديدة مثل الحرارة المرتفعة جدًا أو البرودة الشديدة يمكن أن تؤثر على جهاز القلب وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وقد يرتبط ذلك بارتفاع نسبة الإجهاد والضغوط الناجمة عن تلك الظروف الجوية.

3- الصداع والشعور بالإرهاق:

أكد الخبراء، أن تقلبات الطقس قد تتسبب في آثار جانبية على الجهاز العصبي، وبالتالي زيادة احتمالية الشعور بالصداع والإرهاق. فمثلًا، الضغط الجوي المرتفع قد يسبب الصداع لدى البعض، بينما الجفاف وزيادة درجة الحرارة يمكن أن تؤثر على المزاج وتسبب الإرهاق.

4- مشاكل الجهاز الهضمي:

تقلبات الطقس قد تؤثر أيضًا على الجهاز الهضمي للإنسان، حيث يعاني بعض الأشخاص من مشاكل هضمية مثل الغثيان والتقيؤ والإسهال خلال فترات التقلبات الجوية المفاجئة.

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5- زيادة خطر الإصابة بالحوادث:

تقلبات الطقس المفاجئة مثل العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالحوادث مثل الانزلاقات على الطرق المبتلة والانهيارات الأرضية، هذه المشاكل تتسبب في عدد كبير من الإصابات والوفيات سنويًا.

تعد تقلبات الطقس أمرًا لا يمكن تجاهله عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة للإنسان، فمن المهم أن يتعرف الأفراد على تأثيراتها المحتملة وأن يتخذوا التدابير اللازمة لحماية صحتهم، إلى جانب ذلك، يجب على الجهات المختصة اتخاذ إجراءات وتوفير التوعية للجمهور حول المشاكل الصحية المحتملة المرتبطة بتقلبات الطقس، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز صحة وسلامة المجتمع بشكل عام.

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