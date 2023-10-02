الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرة حاشدة لدعم ترشح الرئيس السيسى فى القليوبية

مسيرة حاشدة لدعم
مسيرة حاشدة لدعم ترشح الرئيسي عبدالفتاح السيسي فى القليوبية

شهد ميدان المؤسسة العمالية في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة  القليوبية، حفلًا غنائيًا ضخمًا ينظمه حزب مستقبل وطن والقوى السياسية بالقليوبية، بمناسبة الذكرى 50 لانتصارات حرب أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، حيث تم تخصيص أتوبيسات لنقل الجمهور من كل أنحاء المحافظة.

وشهدت مدن ومراكز محافظة القليوبية مسيرات حاشدة شارك فيها الآلاف من المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة المواطنين.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، واختتموا المسيرة أمام مكاتب الشهر العقارى، لتحرير توكيلات للرئيس.

وأكد المشاركون أن المسيرات الحاشدة تستهدف إرسال رسالة واضحة إلى المواطنين المصريين فى أنحاء البلاد، أنهم يثمنون ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات فى كل المجالات.

وكانت مكاتب التوثيق والشهر العقاري قد شهدت توافد المئات من المواطنين لتحرير تأييدات انتخابات الرئاسة 2024 فيما واصلت أمانتا المرأة والعلاقات العامة بحزب مستقبل وطن في القليوبية المشاركة في تحرير التوكيلات.

واحتشد المواطنون أمام مقرات الشهر العقاري لتحرير وتوثيق التوكيلات والتأييدات في مشهد يعكس مدى دعم الرئيس لترشحه لمواصلة ما أنجزه للدولة سواء داخليًا أو خارجيًا.

مسيرة حاشدة محافظة القليوبية ميدان المؤسسة شبرا الخيمة ترشيح السيسي

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