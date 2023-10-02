الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع ربة منزل على يد زوجها وضرتها في الدويقة

أرشيفيه
أرشيفيه

شهدت منطقة الدويقة بمنشأة ناصر، مصرع ربة منزل على يد زوجها وزوجته الثانية (ضرتها)، بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية.

 

كان قد تلقى قسم شرطة منشأة ناصر إخطارا من المستشفى، يفيد بوصول ربة منزل تدعى "رضا ع" مصابة بكسر في الجمجمة وفاقدة الوعي.

 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أن المجني عليها فاقدة للوعي، وبسؤال المرافق الذي جاءت معه للمستشفى أكد أنها كانت تهرول من زوجها وزوجته، فاستوقفته في الطريق العام وأخبرته أن زوجها وزوجته الثانية تشاجرا معها، وبعدها غابت عن الوعي ما دفعه لتوصيلها بسيارته للمستشفى.

 

وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وضرتها وراء التعدي على المجني عليها، وبعد وصولها للمستشفى تم عمل اللازم، لكنها توفت، وحرر المحضر اللازم وجار ضبط المتهمين.

منطقة الدويقة منشأة ناصر مصرع ربة منزل زوجها مشاجرة

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