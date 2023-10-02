اعترافات المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بالمطرية

قررت النيابة العامة بالمطرية اليوم الإثنين إحالة المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية نشبت بينهم بمنطقة المطرية، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم هو "إسلام.ل" عاطل، أقر بتعديه على صديقه بسلاح أبيض "مطواه " بسبب خلافات مالية نشبت بينهم.

وأقر المتهم بأن المجنى عليه اقترض منه مبلغ 5000 آلاف جنيه منذ عرس شقيقته، ورفض إرجاعهم، مشيرًا إلى أنه فور مطالبته بالمبلغ قام بقطع علاقته به وحظر رقمه على الهاتف المحمول، وبدأ يتهرب من مقابلته.

وأضاف المتهم بأنه لم تكن فى نيته قتله، بل نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة وانتهت بطعنه بالسلاح الأبيض.

تفاصيل ضبط المتهم بقتل صديقه بالمطرية

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية العام تفيد بوصول شخص مصاب بطعنة نافذة أسفرت عن وفاته، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهم وضبطه وأقر بارتكاب الواقع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.