حبس 4 متهمين بسرقة مصنع في القطامية 4 أيام

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس 4 متهمين بسرقة مصنع بمنطقة القطامية، بعد تخطيط المتهم الأول الذي يعمل عاملا في المصنع.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة القطامية من (مالك أحد المصانع، وحارسين بذات المصنع) بحضور (3) أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدي على (حارس المصنع) بالضرب وتقييده وكسر (3) خزائن حديدية باستخدام صاروخ كهربائى، وسرقة (سيارة- مبالغ مالية "محلية وأجنبية" - عدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة).

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ – سائقين – ميكانيكي).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم (جزء من المسروقات المشار إليها) واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية.