الخارجية: إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال COP 27 إنجاز نفتخر به

قال، وزير الخارجية إن مصر لعبت دورًا مهمًا بشأن تغير المناخ من خلال تنظيم كوب 27 وما حققناه من إنجاز، فلم يكن أحد يتصور إمكانية إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وكان مجرد وضعه على جدول أعمال قمة المناخ إنجازًا مسبوقًا.

أضاف شكري، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي أن مصر نجحت في قيادتها لقمة المناخ أن يتم إنشاء الصندوق الخسائر والأضرار.

وتابع "يأتي إنشاء الصندوق في حد ذاته ليبرهن عن أن مصر تدافع عن مصالح أشقائها في الدول الإفريقية، من خلال قدرتها على تناول هذه القضية المهمة"، لافتًا إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال كوب 27 هو إنجاز كبير يجب أن نفتخر به.