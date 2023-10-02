سامح شكري: السياسة الخارجية تخدم مصلحة المواطن المصري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه قبل 2014 كان هناك دائما تحفظ ومراجعة لمدى اهتمام الدولة بالقارة الأفريقية على ضوء ما بذلته في الستينات من دعم الأفارقة من التحرر والتخلص من الاستعمار ثم دعمها والتعاون معها لإنشاء منظومة من الاندماج والتكامل التي تمثلت في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية "الاتحاد الإفريقي حاليا".

أضاف: "هذا أتى بنتائج بعد 2014 التي منها تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي التي كانت مصر لها الريادة في تأسيسه وأكبر الدول الممولة في نشاطه، لتستعيد مصر ثقة القارة الأفريقية أخرى بعد عام 2014 بعد تولي الرئيس السيسي للرئاسة، ليظل بعدها دائم الدفاع عن المصالح الأفريقية في كل الندوات والاجتماعات الأفريقية ليعبر عن طموحات القارة من خلال رؤية ثاقبة ووجود قدرة ذاتية في القارة الأفريقية من تدعيم البنية الأساسية وتوفير التمويل الميسر لهذه الدول لتخرج من دائرة الاعتماد على المنح إلى الاعتماد على الذات لتحقيق طموحات شعوبها لتكون شعوب قادرة.

وأوضح شكري، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز بحضور الرئيس السيسي، جلسة الدفاع والأمن القومي: أفريقيا قارة شابة بها موارد ضخمة، وتحتاج إلى الاعتماد المتبادل فيما بينها.

لفت إلى أن مصر ترأست تجمع الكوميسا والتجمع الاقتصادي لشرق أفريقيا الذي يتيح التجارة الحرة دون جمارك، والتي كانت مقدمة لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي ناصرها ودعمها الرئيس السيسي لما فيها من اندماج من دول القارة واعتمادها على التبادل التجاري فيما بينهم وااستفادة من القدرات المتوفرة لديهم.

وأوضح، أن منتدى أسوان للسلام الذي حضره الكثير من القادة الأفارقة، ومن المراكز البحثية الأفريقية والدولية لتناول الأزمات الأفريقية والجهود الأفريقية لحل هذه الأزمات والارتقاء بالجهود التنموية، فضلا عن زيارات واتصالات ومقابلات الرئيس بالزعماء الأفارقة سواء في عواصمهم أو الاجتماعات، فكل ذلك جعل العلاقة االشخصية والمؤسسية بين مصر والأفارقة ذات وزن واهتمام.

وأكد، أن السياسة الخارجية تخدم مصلحة المواطن المصري في تحقيق استقرار وعلاقات مع المجتمع الإقليمي والدولي مما يفتح مجالات للتعاون والاستثمار ويؤدي إلى تحقيق نسب أعلى للعمالة، مما يضع سياسة خارجية تخدم مصلحة المواطن بشكل مباشر.

ولفت، إلى أن الاهتمام بالمواطن المصري في الخارج هو مسؤولية البعثات الدبلوماسية للخارج، ومنها الاعتماد على الخدمات الرقمية لسهولة التواصل مع المواطن وتعزيز مواطنته ودعم وطنه وأشقاؤه.

وشهد الرئيس السيسي مؤتمر حكاية وطن اليوم، من خلال عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.