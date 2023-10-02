الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

برئاسة البابا تواضروس.. انطلاق احتفالات اليوبيل الذهبي لـ إكليركية المحرق

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

ترأس منذ قليل، البابا تواضروس الثاني بأبا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات اليوبيل الذهبي للكلية الاكليريكية لدير المحرق وذلك بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية 

مشاركة اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية 

شارك البابا وعدد من الأساقفة منهم والانبا بيجول اسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، في احتفالات اليوبيل الذهبي للكلية الاكليريكية من مسرح الأنبا رويس. 

كما شارك في الفعاليات كل من الأنبا غبريال اسقف بني سويف والأنبا انيانوس اسقف بني مزار والأنبا بيمن مطران نقادة والأنبا ديمتريوس مطران ملوي والأنبا ميخائيل اسقف حدائق القبة ووكيل الكلية الاكليريكية بالقاهرة والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط والأنبا تيموثاوس اسقف الزقازيق ومنيا القمح والأنبا توماس مطران القوصية والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن الى جانب لفيف من اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

والتقط البابا تواضروس الثاني صورًا مع عدد من خريجي الكلية الاكليريكية لدير المحرق من امام المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قبي بدء الاحتفالات

وقبل بدء الاحتفالات، استقبل مسرح الانبا رويس البابا تواضروس الثاني بالالحان عند دخوله المسرح برفقه الانبا بيجول اسقف ورئيس دير المحرق باسيوط 

والكلية الاكليريكية اللاهوتية دير السيدة العذراء المحرق هى كلية لاهوتية قبطية ارثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.

رسالة الكلية الإكليريكية 

وعن رسالة الكلية، فهي تشمل إعداد كوادر قبطية ارثوذكسية من الشباب روحيًا وعلميًا،و نفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية.

شروط الالتحاق والقيد بالكلية  

1.أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية. 

2.أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة. 

3.المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربعة سنوات.

4.أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية احتفالات اليوبيل الذهبي للكلية الاكليريكية لدير المحرق الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية م والانبا بيجول اسقف ورئيس دير المحرق للكلية الاكليريكية مساء اليوم من مسرح الانبا رويس

مواد متعلقة

الأنبا بيجول: الكلية الإكليريكية لها دور كبير في التعليم بالكنيسه

قبل الاحتفال باليوبيل الذهبى.. أبرز المعلومات عن إكليريكية المحرق

الاحتفال بعيد القديسة تريزا الطفل يسوع في القوصية بأسيوط

البابا تواضروس يترأس احتفالات اليوبيل الذهبى لإكليريكية المحرق.. اليوم

البابا تواضروس: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة مشاركة أبناء الكنيسة فى الانتخابات

الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة تحتفل بمرور 100 عام على تأسيسها

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكرى الطوباوي فيديريكو ألبرت - كاهن ومؤسس

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تحيي ذكري القديس جيروم معلم الكنيسة

الأكثر قراءة

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: ربنا سبحانه وتعالى يحافظ على هذا البلد ولن يستطيع أحد كسرها

بعد قليل.. كلمة مهمة للرئيس عبدالفتاح السيسى

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

وعكة صحية شديدة.. القصة الكاملة لمرض الدكتور هاني الناظر وطلب نجله بالدعاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً