برئاسة البابا تواضروس.. انطلاق احتفالات اليوبيل الذهبي لـ إكليركية المحرق

ترأس منذ قليل، البابا تواضروس الثاني بأبا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات اليوبيل الذهبي للكلية الاكليريكية لدير المحرق وذلك بمسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

مشاركة اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية

شارك البابا وعدد من الأساقفة منهم والانبا بيجول اسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، في احتفالات اليوبيل الذهبي للكلية الاكليريكية من مسرح الأنبا رويس.

كما شارك في الفعاليات كل من الأنبا غبريال اسقف بني سويف والأنبا انيانوس اسقف بني مزار والأنبا بيمن مطران نقادة والأنبا ديمتريوس مطران ملوي والأنبا ميخائيل اسقف حدائق القبة ووكيل الكلية الاكليريكية بالقاهرة والأنبا ثاوفيلس أسقف منفلوط والأنبا تيموثاوس اسقف الزقازيق ومنيا القمح والأنبا توماس مطران القوصية والأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن الى جانب لفيف من اساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

والتقط البابا تواضروس الثاني صورًا مع عدد من خريجي الكلية الاكليريكية لدير المحرق من امام المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية قبي بدء الاحتفالات

وقبل بدء الاحتفالات، استقبل مسرح الانبا رويس البابا تواضروس الثاني بالالحان عند دخوله المسرح برفقه الانبا بيجول اسقف ورئيس دير المحرق باسيوط

والكلية الاكليريكية اللاهوتية دير السيدة العذراء المحرق هى كلية لاهوتية قبطية ارثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، أسسها مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث عام 1973 م.

رسالة الكلية الإكليريكية

وعن رسالة الكلية، فهي تشمل إعداد كوادر قبطية ارثوذكسية من الشباب روحيًا وعلميًا،و نفسيًا، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية.

شروط الالتحاق والقيد بالكلية

1.أن يكون المتقدم أرثوذكسيًا مشهودًا له بالتقوى والغيرة الروحية.

2.أن يكون المتقدم ذكرًا أعزب، ولا يزيد سن المتقدم عن 30 سنة.

3.المستوى العلمى المطلوب للالتحاق بالكلية هو خريج الكليات والجامعات التى تمنح شهادة التخرج بعد أربعة سنوات.

4.أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية.