الأنبا بيجول: الكلية الإكليريكية لها دور كبير في التعليم بالكنيسه

تستعد الكلية الاكليريكية التابعة لدير المحرق بأسيوط مساء اليوم لاحتفالات اليوبيل الذهبي لها.

ومن جانبه، قال الانبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، نفخر أنه يتواجد في دير المحرق بأسيوط الكلية الاكليريكية، والذي لها دور كبير في التعليم في الكنيسة، موضحًا أن الكلية الاكليريكية لدير المحرق قامت بتخريج نحو٧٠٠ خريج خلال الـ٥٠ سنة الأخيرة، مؤكدًا أن من ضمن خريجيها العديد من أساقفة ورهبان وكهنة.

وتابع: أن تعد الكلية الإكليريكية امتداد لمدرسة الإسكندرية اللاهوتية التي أسسها القديس مار مرقس الرسول، ففي هذه المناسبة اهنئ جميع خريجي كليه الإكليريكية التابعة لدير المحرق.

اليوبيل الذهبي

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية احتفالات اليوبيل الذهبي الإكليريكية المحرق، والتي تقام مساء اليوم الاثنين ٢ أكتوبر ٢٠٢٣، وذلك على مسرح الأنبا رويس الملحق بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

يشارك البابا في حضور الاحتفالات عددًا من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسهم الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، والقس أرساني المحرقى وكيل الكلية الأكليريكية بالمحرق.

والكلية الاكليريكية بالدير المحرق، هي كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسية تابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، وعندما تولى قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية قام بنقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى دير المحرق عام 1973م، ثم قام قداسته في عام 1978م بتحويل القسم المتوسط إلى العالي، يلتحق بها الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالاكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الالتحاق بالكلية قاصرًا على خريجي الكليات والمعاهد العليا فقط.