طبيبة مصرية بالخارج: واجب عليّ دعم الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

يرى العديد من أبناء الجالية المصرية في العديد من البلدان، أن قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر في الفترة السابقة كانت أحد أسباب استمرار المسيرة، مؤكدين رغبتهم في ترشيحه مرة أخرى هذا العام ومن ضمنهم الطبيبة المصرية إيمان الجمال التي رأت أنه واجب عليها دعم الرئيس السيسي.



كان على رأس أولويات الفترة الماضية الاهتمام بالصحة العامة، حيث تم إطلاق حملة ١٠٠ مليون صحة، كذلك أولاء الرعاية لصحة المرأة، حيث أطلقت مبادرة الست المصرية صحة مصر وكان آخرها ما وجه به الرئيس السيسي، وكذلك العديد من المبادرات في هذا السياق من ضمنها مبادرة للكشف وتوعية الراغبات في الإنجاب.



لا يمكن أن ننسى إن أبناء مصر في الخارج هم سفراء لها خارج وطنهم، وأنهم مهمومون بالقضايا والأحداث الوطنية، وأن متابعتهم للأخبار والأحداث لم تضمر على مر الوقت في البلاد التي هاجروا إليها.



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