سامح شكرى: نسعى لتعزيز حقوق الإنسان وليس استغلال الملف لأغراض سياسية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الخارجية المصرية تفاعلت مع "صيغة ميونخ" لعملية السلام، مع دولتين مهمتين من دول الاتحاد الأوروبي وهما فرنسا وألمانيا لملء الفراغ الذي حدث بالقضية الفلسطينية، واستمرار الدفع نحو تسوية القضية وإنهاء الصراع على مبدأ حل الدولتين وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس السيسي، بجلسة الدفاع والأمن القومي: "إننا تفاعلنا مع منظمة شنجغهاي، بعد التقدم الذي حدث في جنوب شرق آسيا، حيث كان يقتضي الاهتمام بها وتوسيع نطاق شراكة مصر مع هذه الدول من أجل التفاعل والتعاون".

ولفت إلى أن الدعوة التي تلقتها مصر أيضًا بالمشاركة في بريكس تتيح لمصر التعاون في مجالات اقتصادية تسهم في الارتقاء بمعيشة المواطن.

وتابع: "العالم يشهد لمصر بأنها قادرة على التواجد والتأثير، واحترام آرائها لتمسكها دائمًا بمبادئ الأمم المتحدة وعدم خروجها عن الأطر القانونية".

وأشار إلى أنه تم التفاعل مع منظمة حقوق الإنسان، منوهًا بأن مصر تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وليس توظيفه لأغراض سياسية والتشهير بالدول.