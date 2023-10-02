الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الآلاف يحتشدون بميدان السواقي بالفيوم لمناشدة الرئيس السيسي الترشح بانتخابات الرئاسة

الآلاف يحتشدون بميدان
الآلاف يحتشدون بميدان السواقي بالفيوم لمناشدة الرئيس السيسي

احتشد الآلاف من المواطنين بميدان السواقي بمحافظة الفيوم،  للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

ويشارك الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الفيوم.

 

ورفع المشاركون لافتات وصور للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها "كلنا معاك"، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر، حاملين صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

توافد على مكاتب الشهر العقاري

وكانت قد شهدت مكاتب الشهر العقاري في مختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لليوم الرابع على التوالي؛ لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي.

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الالاف ميدان السواقي الآلاف يحتشدون الرئيس السيسي احتفالية نصر اكتوبر

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