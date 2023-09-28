الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بالفيوم لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر ا

شهدت مكاتب الشهر العقاري في مختلف مراكز ومدن محافظة الفيوم، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لليوم الرابع على التوالي؛ لتحرير توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأعرب عدد من المواطنين عن اعتزازهم بالإنجازات، التي حققتها الحكومة في فترة رئاسة السيسي، مثل تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة وتحقيق الاستقرار الأمني، وأكدوا أن دعمهم للرئيس السيسي، يأتي نتيجة التحسينات التي شهدوها في حياتهم اليومية وثقتهم في قدرته على قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل.

الانتخابات الرئاسية

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت القرار رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وتضمن القرار في المادة الأولى "أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن".

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IMG-20230928-WA0029
IMG-20230928-WA0028
IMG-20230928-WA0028
الانتخابات الرئاسية 2024 توافد المواطنين توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي الفيوم حزب مستقبل وطن حزب حماة الوطن

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