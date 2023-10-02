الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي: العاصمة الإدارية زادت حجم الأصول في الدولة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العاصمة الإدارية الجديدة، “ليست وجاهة حضرية واجتماعية، وإنما الدولة  تحاول تغير نمط وأسلوب عملها بأجهزتها المختلفة”.

وأضاف خلال لقائه بالوزراء في في المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كان ممكن حد يقول نعمله داخل الوزارات في وضعها القديم، دائما أقول الجديد نضع فيه أنظمة ومسارات أكثر نجاحا من تعديل الموجود، كما أنها أنشأت في إطار مجموعة أهداف أن نحول أرض بلا قيمة لأرض لها قيمة".

وأشار إلى أن العاصمة الإدارية زادت حجم الأصول في الدولة، مردفا: "ليس مهم فقط الخطة المهم تصر على تنفيذها".

السيسي الرئيس وجاهة حضرية الدولة المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

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