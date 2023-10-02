الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

شتاء 2023| حنان مطاوع تخطف الأنظار ببرومو "صوت وصورة" (فيديو)

حنان مطاوع
حنان مطاوع

نجح برومو مسلسل “صوت وصورة” الذي تخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع في تحقيق نجاح كبير فور طرحه خلال الساعات الأخير، حاصدًا 30 ألف مشاهدة منذ عرضه.

وخطفت “حنان” الأنظار بظهورها خلال البرومو، تُجسد شخصية سيدة تقطن إحدى الأحياء الشعبية، وتشاهد ابنتها وهي تقوم بتصوير فيديو عبر تطبيق “تيك توك” ويبدو على ملامحها الحزن.

ويتبين من البرومو أن العمل  يُناقش تأثير “السوشيال ميديا” والذكاء الاصطناعي وخطورتها على الأجيال السابقة.

وقرر مخرج العمل محمد عبدالتواب توبة، زيادة ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا، للانتهاء من تصوير العمل وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من الشركة المنتجة.

وبدأ المخرج في أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل بالتزامن مع التصوير استعدادا لتسليم الحلقات للقناة العارضة.

أحداث مسلسل “صوت وصورة”

مسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول جريمة قتل وابتزاز من خلال الذكاء الاصطناعي، ويواصل المخرج محمود عبدالتواب "توبة" تصوير العمل بأحد اللوكيشانات الخاصة به في عدد من الأماكن مثل شوارع القاهرة وبعض البنايات السكنية بمنطقة مصر الجديدة.

"صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على جريمة قتل، ومكون من 30 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، آدم الشرقاوي، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، محمد كيلاني، وولاء الشريف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب "توبة.

ويشهد موسم دراما شتاء 2023 منافسة أكثر من عمل درامي حيث تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة درامية متنوعة ومتميزة للجمهور المصري والعربي خلال الموسم الأضخم بعد دراما رمضان.

ويعرض خلال موسم الشتاء عددا من الأعمال الدرامية المتميزة منها حكايات مسلسل 55 مشكلة حب بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وأيضا مسلسل زينهم بطولة أحمد داود ومسلسل العودة لشريف سلامة. 

حنان مطاوع تيك توك منطقة شعبية صوت وصورة مسلسل الذكاء الاصطناعي

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