كريم عبد العزيز يتعاقد علي بطولة العرض المسرحي "السندباد"

تعاقد الفنان كريم عبد العزيز علي بطولة العرض المسرحي الجديد “السندباد” والمقرر عرضه علي خشبة المسرح قريبًا في ثاني تجاربه المسرحية، بعد فترة غياب طويلة منذ مشاركته في مسرحية “حكيم عيون” والتي شارك في بطولتها أمام الراحل علاء ولي الدين والنجم أحمد حلمي عام 2001.

ويبدأ كريم عبد العزيز بروفات المسرحية خلال الفترة المقبلة عقب الاستقرار علي طاقم عمل الفنانين المشاركين في البطولة أمامه.

ويجتمع كريم خلال أيام، مع الجهة المنتجة للعمل المسرحي السندباد للوقوف على التفاصيل المبدئية المسرحية استعدادا لعرضها مع مطلع العام الجديد.

علي جانب آخر، يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مسلسله الرمضاني الجديد الحشاشين برفقة المخرج بيتر ميمي حيث اوشكت أسرة المسلسل علي الانتهاء من تصوير بعض المشاهد الخارجية للمسلسل بصحراء الفيوم.

ويتبقي لأبطال العمل يومان للانتهاء من تصوير عدد من المشاهد هناك.

قصة مسلسل الحشاشين

وتدور قصة مسلسل «الحشاشين»، حول جماعة الحشاشين ومؤسسها «حسن الصباحي»، وهي واحدة من الجماعات التي تبنت الفكر المتطرف منذ عدة قرون، حيث يتناول العمل بداية المجموعات المتطرفة والإرهاب في العالم، وتلك الجماعة اشتهرت في ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير في نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

أبطال مسلسل الحشاشين

وترجع الحقبة الزمنية للمسلسل إلى القرن الحادي عشر حول البطل حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين الذي يقوم بدوره الفنان كريم عبدالعزيز، ويروي العمل تفاصيل حدثت فى تلك الحقبة الزمنية عن أباطيل وأبطال من وحي التاريخ من تأليف الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال.

مسلسل "الحشاشين" تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبدالوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة