رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط القبول والأوراق المطلوبة

تتيح الأزهر الشريف التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 للطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي وذلك من خلال الرابط الذي خصصته لذلك وفق بعض القواعد التي أعلنتها مسبقًا.

وبدأت عملية التحويل بين المعاهد الازهرية منذ منتصف أغسطس الماضي ومستمرة حتى الآن، وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 والأوراق المطلوبة لذلك.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

يستطيع الطلاب وأولياء أمور طلاب المعاهد الأزهرية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي الراغبين في التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 اتباع الخطوات التي حددتها الأزهر الشريف لذلك وهي كالتالي:

أكد الأزهر الشريف على الطلاب الراغبون في التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 التوجه أولا إلى المعهد المقيد به لاستلام الاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب، والتي ستتيح له الدخول عبر الرابط المخصص للتحويل.

وبعد الحصول على كلمة المرور لابد أن تتوجه إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم يكتب ولي الأمر طلب التحويل بين المعاهد الأزهرية، وبعدها يظهر طلب التحويل بين المعاهد الأزهرية للمعهد الراغب الطالب في الانتقال له لإبداء الرأي إلكترونيًا، ثم إلى المنطقة الأزهرية التابع لها المعهد، ويتابع ولي الأمر حالة الطلب إلكترونيًا، وبعد الموافقة على الطلب الإلكتروني يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب والتوقيع عليهما والتوجه إلى المعهد لسحب الملف.

الأوراق المطلوبة للتحويل من معهد لآخر

حددت الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة للتحويل من معهد لآخر، وهي طلب التحويل، المستندات الدالة على نقل أسرة الطالب أو نقل مكان عمل الوالد، ولابد أن يكون مع ولي أمر الطالب الولاية التعليمية على الطالب التي تثبت حقه في تغيير أوراق الطلاب.