الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط القبول والأوراق المطلوبة

طلاب الأزهر
طلاب الأزهر

تتيح الأزهر الشريف التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 للطلاب من الصف الثاني الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي وذلك من خلال الرابط الذي خصصته لذلك وفق بعض القواعد التي أعلنتها مسبقًا.

وبدأت عملية التحويل بين المعاهد الازهرية منذ منتصف أغسطس الماضي ومستمرة حتى الآن،  وتعرض الدستور في التقرير التالي رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023  والأوراق المطلوبة  لذلك.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023

يستطيع الطلاب وأولياء أمور طلاب المعاهد الأزهرية من  الصف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الثانوي الراغبين في التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 اتباع الخطوات التي حددتها الأزهر الشريف لذلك وهي كالتالي: 

أكد الأزهر الشريف على الطلاب الراغبون في التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023  التوجه أولا إلى المعهد المقيد به لاستلام الاسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب، والتي ستتيح له الدخول عبر الرابط المخصص للتحويل.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط التحويل الإلكتروني

خطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

وبعد الحصول على كلمة المرور لابد أن تتوجه إلى بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الضغط على الرابط التالي من هنا، ثم يكتب ولي الأمر طلب التحويل بين المعاهد الأزهرية، وبعدها يظهر طلب التحويل بين المعاهد الأزهرية للمعهد  الراغب الطالب في الانتقال له لإبداء الرأي إلكترونيًا، ثم إلى المنطقة الأزهرية التابع لها المعهد،  ويتابع ولي الأمر حالة الطلب إلكترونيًا، وبعد الموافقة على الطلب الإلكتروني يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب والتوقيع عليهما والتوجه إلى المعهد لسحب الملف.

رابط التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 وشروط التحويل الإلكتروني

خطوات التحويل بين المعاهد الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الأوراق المطلوبة للتحويل من معهد لآخر 

حددت الأزهر الشريف الأوراق المطلوبة للتحويل من معهد لآخر، وهي طلب التحويل، المستندات الدالة على نقل أسرة الطالب أو نقل مكان عمل الوالد، ولابد أن يكون مع ولي أمر الطالب الولاية التعليمية  على الطالب التي تثبت حقه في تغيير أوراق الطلاب.

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