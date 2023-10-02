وزير الصحة: نقص الإمكانيات لم يكن هو التحدى الوحيد قبل 2014

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن نقص الإمكانيات لم يكن هو التحدي الوحيد أمام تقدم القطاع الصحي قبل عام 2014، ولكن ما أحدث الفارق هو الفكرة ودعم القيادة السياسية لها.

وأضاف وزير الصحة، خلال جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، اليوم الإثنين، أن الدولة حققت نقلة نوعية من خلال ما يسمى بالمبادرات الرئاسية للصحة العامة.

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالي، حيث تعقد جلسات مهمة، اليوم، وأبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلًا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة.