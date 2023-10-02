الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الصحة: مصر تمتلك أكثر من 5400 وحدة رعاية بتكلفة 3.6 مليار جنيه

الدكتور خالد عبدالغفار،
الدكتور خالد عبدالغفار،

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إن خدمات الغسيل الكلوي من عام 2014 حتى 2023 شملت 57 ألف مريض سنويًا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مؤكدًا أن جميع خدمات غسيل الكلى تقدم على نفقة الدولة المصرية، حتى في القطاع الخاص.

الرؤية والإنجاز

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن  "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن مصر تمتلك أكثر من 5400 وحدة رعاية أساسية بكل قرى ومحافظات مصر، يتردد عليها 206.5 ألف بتكلفة 3.6 مليار جنيه.

وأشار وزير الصحة إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون لدى مصر اكتفاء ذاتي خلال مشروع البلازما، وتقوم بالتصدير للخارج، بالتعاون مع أفضل المتخصصين في العالم، حيث إن المشروع وصلت تكلفته لـ300 مليون دولار ما بين جهاز مشروعات الخدمات الوطنية وشركة جريفولز الإسبانية.

الغسيل الكلوي الدكتور خالد عبد الغفار الدولة المصرية الرؤية والإنجاز مصر

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