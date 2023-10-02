وزير الصحة: مفيش حد هيتجوز فى مصر من غير ما نِطّمن على صحته

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنه تم فحص 800 ألف شاب وشابة، من خلال مبادرة الكشف المبكر للمقبلين على الزواج، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الرؤية والإنجاز

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين،: "الكشف مش اختراع ولكن نموذج هنقدر نكتشف بيها أمراض ممكن تأثر على الزيجة، ونحن لا نتدخل في النتيجة، ونترك لهما حرية الاختيار".

وتابع: "مسار الدولة هو الكشف عن الأمراض والبدء في العلاج الفوري، مفيش حد هيتجوز في مصر من غير ما نكون اتطمننا على صحته، وهو حر ولكن نحن نوجهه للصح سواء بوجود أمراض وراثية أو أمراض معدية أو أمراض مزمنة".