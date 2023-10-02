برلمانى: الرئيس السيسى حريص على بناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصرى

اعتبر النائب نادر الخبيري، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن ما جاء فى كلمة الرئيس السيسى بمؤتمر حكاية وطن بمثابة رسالة واضحة ودليل قاطع على عزم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي فى تحقيق رؤية مصر 2030 رغم وجود تحديات اقتصادية عالمية.



رؤية مصر 2030



وأكد عضو مجلس النواب أن إنجازات الرئيس السيسي متعددة ولا حصر لها، وكانت فى جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات التنموية، وكشفت عن حجم التحديات والمعوقات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، ونجاح القيادة السياسية فى مواجهتها والتغلب عليها، وتنفيذ رؤية الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.



وأضاف النائب نادر الخبيري أن الرئيس السيسي حريص على بناء مستقبل أفضل لجموع الشعب المصري، مؤكدًا أنه على الرغم من التحديات العالمية الصعبة بسبب استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية إلا أن الواقع الاقتصادي يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو بناء المستقبل الذي طالما حلم به المصريون.



وأوضح النائب نادر الخبيري أن المؤتمر استعرض بشكل تفصيلي وبلغة الأرقام إنجازات الدولة المصرية والقيادة السياسية في شتى القطاعات، معتبرًا هذا العرض بمثابة وثيقة مصرية وطنية سجلها التاريخ لدحض جميع الأكاذيب والإشاعات التى تحاول التشكيك فى الإنجازات العظيمة والمشروعات القومية العملاقة، التي حققتها الرئيس السيسى لمصر وشعبها خلال السنوات الماضية.

حكاية وطن

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.