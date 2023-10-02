باكتشاف الأمراض مبكرًا.. وزير الصحة: المبادرات الصحية أحدثت نقلة نوعية فى مصر

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن التحديات أمامنا في قطاع الصحة كانت كثيرة خاصة أن العلاج في أي دولة مكلف وأى دولة تحاول مساعدة مواطنيها، والتحديات منذ عام 2014 كانت كثيرة جدًا بسبب ضعف التمويل، والتركيز علي علاج الأمراض وليس تحسين المؤشرات الصحية للمواطنين لكي تتقدم الدولة لا بد من اكتشاف المرض مبكرًا من خلال المبادرات الصحية التي أحدثت نقلة نوعية في مصر.

تخفيف قوائم الانتظار

وأضاف عبدالغفار، خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، أن منظومة التأمين الصحي الشامل منذ عام 2019 أصبحت مظلة تأمينية للعلاج كل المواطنين، مشيرًا إلى أن القطاع شهد تكلفة كبيرة بسبب العلاج على نفقة الدولة وتخفيف قوائم الانتظار.

ويواصل مؤتمر حكاية وطن جلساته لليوم الثالث على التوالى، حيث تعقد جلسات مهمة اليوم وأبرزها جلسة السياسة الخارجية والأمن القومي، فضلا عن جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، كما يختتم المؤتمر بالجلسة الختامية.