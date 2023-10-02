الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مبادرة براعم مصر الرقمية 2023.. الشروط والأوراق المطلوبة

براعم مصر الرقمية
براعم مصر الرقمية

يبحث العديد من أولياء أمور طلاب الابتدائية عن تفاصيل مبادرة براعم مصر الرقمية 2023 بالتزامن مع البدء فى التقديم لمسابقة مبادرة براعم مصر الرقمية، فى هذا السياق ترصد "الدستور" جميع التفاصيل عن مبادرة براعم مصر التى يبحث عنها أولياء الأمور من أجل الاشتراك فيها لأولادهم، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها وأيضا الأوراق المطلوبة. 

ما هى مبادرة براعم مصر الرقمية؟ 

حسبما أعلنت وزارة الاتصالات فهى منحة مجانية أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية وتعمل هذه المبادرة على إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية ويمكنك التقديم من خلال الرابط التالى https://mcit.gov.eg/ar/Human_Capacity/MCIT/Digital_Egypt_Marvels_Initiative

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كل ما تريد معرفته عن "مبادرة براعم مصر الرقمية"

وتستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

الشروط: 

1-    يتراوح عمره من 9 إلى 11 عامًا

2-    ملتحق بالصف الرابع أو الخامس أو السادس الابتدائي

3-    مُقيد بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية (حكومية أو خاصة أو أزهرية أو تجريبية أو دولية)

4-    لديه حساب مدرسي موحد تابع لوزارة التربية والتعليم (ما عدا طلاب المدراس الأزهرية)

المستندات المطلوبة:

1-    شهادة ميلاد مميكنة

2-    بيان نجاح للعام الدراسي المنتهي، مختوم ومعتمد من المدرسة أو الإدارة التعليمية

3-    خطاب قيد بالمدرسة لإثبات قيد التلميذ في العام الدراسي المنتهي أو الجديد، مختوم ومعتمد من المدرسة وموجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - مبادرة براعم مصر الرقمية

4-    نسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (وجهين)

5-    الإقرار والتعهد، موقع من ولي الأمر وتتضمن صورة شخصية ملونة للتلميذ بخلفية بيضاء مقاس 4x6.

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كل ما تريد معرفته عن "مبادرة براعم مصر الرقمية"

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