مركز الأزهر للطلاب الوافدين يواصل ندوات التعريف بالإسلام باللغة الإنجليزية

نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، تحت رعاية الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، ندوة عن أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم؛ للتعريف بالسيرة النبوية الشريفة، وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية للطالبات حديثي عهد بالإسلام، تحت إشراف وحدة التطوير المهني بالمركز.

تناول خلالها المحاضر عاطف عسكر عضو مكتب إشهار الإسلام بمشيخة الأزهر، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، وصورًا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته.

وأكد المحاضر أن سيرة النبى- صلى الله عليه وسلم- العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التى تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتعمر بها الأرض، وتتآلف بها النفوس إذا ما ترجمناها إلى واقع عملي فى حياتنا.



قمة الشباب الأولى حول الأخوة الإنسانية والرحمة

وفي وقت سابق، شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في الجلسة الافتتاحية لقمة الشباب الأولى حول الأخوة الإنسانية والرحمة في مدينة «بال أشرم» بالهند، حيث أكدت أن المجتمعات الأكثر انفتاحًا وتسامحًا هي التي يعم جميع فئاتها التعايش المجتمعي، وتمنح المرأة المناخ المثالي لاستثمار طاقاتها وقدراتها لخدمة المجتمع، موضحة أن التسامح يعد قيمة كبيرة في المجتمعات القوية؛ فهو الأساس الذي يعزز تماسكها ويمنعها من التفكك؛ لأنه يشجع على الشمولية والتعايش السلمي بين الجميع، مشددة على دور المرأة في تعزيز هذه القيم الإنسانية.

جهود الدولة المصرية في مجالات تمكين المرأة ودعمها

وأضافت «الصعيدي» أنه من المهم الإشارة إلى جهود الدولة المصرية في مجالات تمكين المرأة ودعمها، حيث تدرك أن المرأة لديها مواهب ومهارات وخبرات لا تقدر بثمن، وتتسلح برؤى على قدر كبير من الأهمية لبناء مجتمع مزدهر واقتصاد نابض بالحيوية ودولة تأخذ بجميع أسباب التقدم والنهضة.

وأكدت مستشار شيخ الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر لم يتوان عن مناصرة حقوق المرأة المصرية والعربية وتقديم كل سبل الدعم والاهتمام لها، بل ولنساء العالم أجمع، حيث يولي فضيلته أهمية كبيرة لدور المرأة في مختلف جوانب الحياة كونها تشكل نصف المجتمعات، وشريكًا رئيسًا لا يمكن تجاهله في تنمية وتطور البشرية اقتصاديًا وسياسيًا وعلميًا واجتماعيًا.