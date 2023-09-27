الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين تتفقد اختبارات الحداثة ومعادلة المؤهل

الدكتورة نهلة الصعيدي
الدكتورة نهلة الصعيدي

أجرت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام اختبارات الحداثة ومعادلة المؤهل الراغبين في الالتحاق بالكليات العلمية والنظرية والعربية والشرعية بجامعة الأزهر.

إطلاق مبادرة للكشف المجانى على صحة الطلاب الوافدين بالأزهر

مستشارة شيخ الأزهر تشكر رئيس الجامعة وقياداتها لحسن استقبالهم الوافدين الجدد


ويأتي ذلك في إطار متابعة الدكتورة نهلة الصعيدي المستمرة والدائمة لسير الأعمال بمنظومة الوافدين بالأزهر الشريف.

وخلال تفقدها لجان الاختبارات أوضحت الدكتورة نهلة الصعيدي أن الأزهر وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولون الطلاب الوافدين اهتمامًا كبيرًا ويشدد على تقديم كافة سبل الراحة والدعم لهم وتذليل كل العقبات أمامهم، موجهة رسالة للطلاب أن يثابروا ويجتهدوا في تحصيل العلم، وأن ينشروا منهج الأزهر ورسالته السمحة إلى بلادهم.

جدير بالذكر أن المتقدمين لاختبارات الحداثة ومعادلة المؤهل (٣٠٥) طلاب وطالبات، مقسمة على (١٦) لجنة بمعهد البعوث الإسلامية.

اختيار مبعوثى الأزهر للخارج

وفي سياق آخر، شاركت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب في لجنة المقابلات الشخصية التي عقدها مجمع البحوث الإسلامية، بمقر مركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر لمدرسي ووعاظ الأزهر لاختيار المتقدمين منهم لمسابقة الابتعاث السنوية إلى دول العالم، والتي تم تصعيدها للمرحلة النهائية بعد اجتياز المتقدمين الاختبارات الشفوية والتحريرية.

وتشكلت لجنة المقابلات برئاسة فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وأ.د نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وأ.د نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، وأ.د عباس شومان وكيل الأزهر الأسبق، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، ومستشارين بقطاع المعاهد، ونخبة من المتخصصين من علماء وأساتذة جامعة الأزهر.

وقالت الدكتورة نهلة الصعيدي إن لجنة المقابلات الشخصية تستهدف خلال لقائها بالمتقدمين اختيار أكفأ العناصر المتقدمة من مدرسي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة، إضافة إلى وعاظ الأزهر للكشف عن الثقافة العامة والسيمات المميزة لشخصية المتقدمين لتمثيل مصر والأزهر الشريف في مختلف دول العالم.

الوافدين اختبارات الحداث معادلة المؤه الالتحاق بالكليات العلمية والنظرية والعربية والشرعية جامعة الأزهر

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