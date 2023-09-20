الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

إطلاق مبادرة للكشف المجانى على صحة الطلاب الوافدين بالأزهر

مركز تطوير تعليم
مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين

أعلنت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، عن موافقة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على إطلاق مبادرة بالتعاون مع المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، للكشف المجاني على الطلاب والطالبات الوافدين؛ وذلك بتخصيص يوميّ السبت والخميس من كل أسبوع لتقديم أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

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إطلاق مبادرة للحفاظ على صحة وسلامة الوافدين 

ودعت الدكتورة نهلة الصعيدي، الطلاب الوافدين إلى المشاركة في المبادرة، وتبني ثقافة الفحص الطبي المبكر عن الأمراض، خاصة من هم في السن الصغيرة، حفاظًا على صحتهم من المخاطر الناجمة عن أمراض القلب.

تأتي المبادرة بالتعاون مع المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، للكشف المجاني على الطلاب والطالبات الوافدين، انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بالاهتمام بالطلاب الوافدين ورعايتهم علميًا واجتماعيًا وصحيًا، وكذلك من مسؤولية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بتوفير منظومة متكاملة لخدمة الطلاب الوافدين في شتى المجالات.

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