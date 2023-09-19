مستشارة شيخ الأزهر تشكر رئيس الجامعة وقياداتها لحسن استقبالهم الوافدين الجدد

أعربت الدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين ورئيس مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب عن شكرها وتقديرها لجامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، لما قدموه من اهتمام بالطلاب الوافدين ورعايتهم أثناء زيارتهم للجامعة، ضمن برنامج استقبال الوافدين الجدد، وتخصيص جولة تفقدية للحرم الجامعي للتعرف على كلياتها والتقاط الصور التذكارية أمام مبانيها.

وأجرت جامعة الأزهر، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية للطلاب الوافدين الجدد؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وتعريفهم بكليات جامعة الأزهر؛ ليكونوا على اطلاع بالجامعة وكلياتها ومراكزها البحثية والخدمات التي تقدمها للمواطنين في الداخل والخارج؛ حيث تفقد الطلاب الوافدون الجدد الحرم الجامعي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام عدد من الكليات الشرعية والعملية، منها: كلية العلوم الإسلامية للوافدين، وكلية التجارة بنين، وكلية الصيدلة بنين، مقدمين الشكر لقيادات الجامعة؛ لحسن استقبالهم ورعايتهم.

وتأتي الزيارة الميدانية للطلاب الوافدين الجدد في جامعة الأزهر الشريف، ضمن برنامج استقبال الطلاب الوافدين الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الوافدين والأجانب برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر لشئون الوافدين.

