الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ختام دورتي إعداد الداعية المعاصر والبرنامج التأسيسى للأئمة الوافدين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

احتفلت أكاديمية الأزهر ‏العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بتخريج دفعة جديدة من الأئمة الوافدين المشتركين في دورتي "إعداد الداعية المعاصر"، و"البرنامج التأسيسي للدعاة الوافدين"، ‏والتي استمرت فعاليتهما لمدة شهرين، بمشاركة (٦٠) إمامًا من دول(رومانيا، نيجيريا، مدغشقر، الهند، سيراليون، المالديف، سيرلانكا، الهند، السنغال، الجابون)، والمنعقدة بمدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة، في الفترة أول أغسطس حتى (٢٦) سبتمبر (٢٠٢٣م).‎ 

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وأكد الدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، أن هذه الدورات تأتي في ظل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ‏شيخ الأزهر الشريف، بضرورة العمل على رفع كفاءة الأئمة والوعاظ الوافدين وتأهيلهم؛ ليكونوا على دراية كاملة ‏بأهم القضايا التي تواكب التطورات التكنولوجية والمجتمعية والعلمية المعاصرة، وذلك من خلال العديد من البرامج التدريبية المتخصصة ‏ داخل أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ.

أشار رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ، إلى أن دورة "إعداد الداعية المعاصر"، و"البرنامج التاسيسي للأئمة الوافدين" اشتمل كل منهما على عدد من القضايا المتنوعة، ما ‏بين قضايا (عقائدية، فقهية، فكرية، تربوية، اقتصادية، طبية، إعلامية، سلوكية) والتي تهدف في مجملها إلى تأهيل ‏الدعاة للتحدث عن القضايا المثارة بفكر مستنير، فضلًا عن تدريبهم على مهارات التواصل الفعال، وتوظيف منصات الإعلام الجديد في العمل الدعوي؛ لتحقيق أكبر قدر من ‏التأثير الإيجابي في الجماهير، ومحاربة التطرف والتشدد، وتصحيح المفاهيم الخاطئة بالمجتمعات. ‎

من جهتهم، أعرب ممثلون عن الأئمة المشاركين بالدورة، عن خالص شكرهم وتقديرهم للإمام الأكبر، وللقائمين على أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، موضحين أنَّ الأكاديمية تقوم بجهود ‏كبيرة في خدمة الدعوة الإسلامية، ونشر تعاليم الإسلام السمحة في شتّى بقاع الأرض، مؤكدين أنهم ‏سيعملون على تطبيق ما تعلموه في هذه الدورة في ساحة الدعوة تطبيقًا عمليًّا، ليكونوا سفراء لوسطية الأزهر واعتداله.

أكاديمية الأزهر الأئمة والوعاظ الأئمة الوافدين عداد الداعية المعاصر البرنامج التأسيسي للدعاة الوافدين مدينة البعوث الإسلامية

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