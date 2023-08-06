أكاديمية الأزهر تفتتح دورة تدريبية حول قواعد اللغة العربية بمشاركة طلاب ماليزيا

افتتحت أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، دورة تدريبية بعنوان: «قواعد اللغة العربية وتطبيقاتها»، وذلك بمشاركة (٣٥) طالبًا وطالبة من دولة ماليزيا، بحضور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، وسفير دولة ماليزيا لدى مصر السيد زماني إسماعيل، والدكتور حسن الصغير، رئيس الأكاديمية، السفير عبدالرحمن موسى، مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذه الفعاليات المشتركة تؤكد عمق العلاقة بين الأزهر الشريف ودولة ماليزيا، واهتمام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالطلاب الوافدين، وطلاب ماليزيا الذين يدرسون في مختلف المراحل الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تؤكد أهمية النظرة الإيجابية، وأن البناء لابد وأن يكون على أساس متين ومستقيم وهو لا يتحقق إلا بالعلم والمعرفة الذي يجمع بين ما يتعلق بمراد النفس والبدن وبين الفكر والسلوك، ولا يوجد منهج علمي يجمع بين هذه المنطلقات وغيرها سوى هذا المنهج الأزهري، وهو ما ضمن لهذه المؤسسة البقاء والاستقرار.

وأضاف عيَّاد أنه إذا كانت هذه المؤسسة قد سُبقت بالكثير من المؤسسات العلمية إلا أن الله -عز وجل- حفظها ورزقها الصمود والاستمرار، ومنَّ عليها بالمعرفة والعلم الذي يُعنى بالإنسان ولهذا صار الأزهر قبلة لطلاب العلم والباحثين عن المعرفة، مشيرًا إلى دور أكاديمية الأزهر العالمية في تدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى، من خلال المقررات والمناهج التي تجمع بين مناهج متعددة جاءت من طبيعة الرسالة والدعوة المحمدية وهو ما أكسبها نوعًا من الواقعية والإيجابية، حيث تُعنى بقضايا الواقع الإنساني، كما تطرح ما يعرف بالفقه الافتراضي وهي بذلك تخطو خطوات مهمة لإعداد كوادر مهمة تقوم على المسئولية والعناية بهموم الأمة.

وأوضح الأمين العام أن البرنامج الحالي يستهدف الطلاب والطالبات خاصة في هذا الوقت العصيب الذي يموج فيه العالم بالمشكلات المتعددة؛ حيث تأتي الدورة لإعداد كوادر مترابطة وجدانيًا وعلميًا وفكريًا يؤهلها للتعامل الأمثل مع قضايا الواقع، مشيرًا إلى أن هذه الدورة هي حلقة في سلسلة تبدأ مع طلاب ماليزيا ثم يتم تعميمها وذلك بغية الارتقاء بالإنسان بما يحقق صالح الإنسان وأوطانه.

فيما وجّه سفير ماليزيا زماني إسماعيل الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، ووكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكل قيادات الأزهر الشريف على دورهم في تيسير عقد هذه الدورات التدريبية المهمة لطلاب ماليزيا، مؤكدًا أنها تعد هذه الفرصة تاريخية بالنسبة لطلابنا ومواطنينا؛ فهي أول دورة تدريبية مستقلة مع أكاديمية الأزهر في تاريخ سفارة ماليزيا بجمهورية مصر العربية، وهو صورة من صور التعاون الإيجابي والمثمر بين الدولتين، كما أن هذه الدورات تعد بالنسبة لنا فرصة لنشر المنهج الوسطي للأزهر الشريف وترتيب العقول والجوارح نحو تحقيق التعايش السلمي المنشود؛ بما يتناسب مع رسالة الإسلام العظيم.