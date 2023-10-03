فى الذكرى الخمسين.. "مذكرات حرب أكتوبر" كتاب يوثق لحظات النصر المصرى

ساعات قليلة ويحتفل الشعب المصري بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي ستظل حدثا عظيما في تاريخ الأمة المصرية.

مئات الكتب تناولت النصر المبين لحرب أكتوبر، وسطرت بأحرف من نور تاريخ أمجادنا وأجدادنا في معركة العبور العظيمة، ويعد كتاب "مذكرات حرب أكتوبر" للفريق سعد الدين الشاذلي، رئيس الأركان السابق في القوات المسلحة المصرية، من أبرز وأهم تلك الكتب التي سرد بشكل دقيق كافة ما يتعلق بهذه المعركة العظيمة.

الكتاب يروي فيه الفريق سعد الدين الشاذلى، تفاصيل حرب أكتوبر 1973، والتي شارك فيها بنفسه في تخطيطها وتنفيذها، والتي أنهت حالة الهزيمة والاحتلال التي عاشها الشعب المصري بعد حرب 1967.

صدر الكتاب في عام 1980، ويتناول مراحل التخطيط والإعداد للحرب، وسير العمليات العسكرية، والنتائج التي تحققت، ويمثل الكتاب وثيقة تاريخية مهمة، حيث يعكس وجهة نظر أحد أهم القادة العسكريين في تاريخ مصر.

كما أنه يقدم سردًا دقيقًا وموضوعيًا للحرب، ويسلط الضوء على العوامل التي أدت إلى تحقيق النصر المصري.

ويعد هذا الكتاب من أهم المصادر التاريخية عن حرب أكتوبر، لأنه يعكس رؤية وشهادة أحد أبرز الشخصيات العسكرية المصرية، التي كانت على صلة بالقيادة السياسية والعسكرية، والتي شهدت مراحل مختلفة من الحرب، من التخطيط والإعداد إلى التنفيذ والمواجهة.

فصول الكتاب

يقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء رئيسية: الجزء الأول يتناول ما قبل الحرب، ويشمل فصولا عن تاريخ الصراع مع إسرائيل، والأوضاع الدولية والإقليمية، والاستراتيجية المصرية لإعادة الأرض، والإعدادات العسكرية والسياسية للحرب.

بينما الجزء الثاني حرص الفريق سعد الدين الشاذلي على تناول مجريات الحرب، ويشمل فصول عن عملية اجتياز قناة السويس، ومعارك التثبيت والانفراج، ودور القوات المسلحة المصرية في كافة فروعها، والدور الروسي في دعم مصر.

ويتحدث الجزء الثالث عما بعد الحرب، ويشمل فصول عن المفاوضات مع إسرائيل، والأزمات السياسية التي شهدتها مصر بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر.

الكتاب يتميز بأسلوب سهل ومشوق، يجمع بين التحليل الموضوعي والرواية المثيرة، يستند إلى وثائق ومستندات رسمية، ويرافقه خرائط وصور توضح مواقع المعارك وأبطالها، كما يتضمن الكتاب بعض التفاصيل الخاصة بحياة المؤلف، وآرائه في بعض الشخصيات التاريخية.

أهم الأحداث في كتاب مذكرات حرب أكتوبر

يتناول كتاب مذكرات حرب أكتوبرللفريق سعد الدين الشاذلي العديد من الأحداث المهمة التي أدت إلى اندلاع الحرب، وسير العمليات العسكرية، والنتائج التي تحققت، حيث تناول الكتاب العوامل التي أدت إلى اتخاذ قرار شن الحرب، والتي تشمل: الهزيمة العربية في حرب يونيو 1967 حيث أدت هزيمة العرب في حرب يونيو 1967 إلى شعور بالهزيمة والإحباط لدى الشعوب العربية، وإلى تزايد المطالب بشن حرب تحريرية لاسترداد الأراضي العربية المحتلة.

وتناول الكتاب سير العمليات العسكرية التي دارت خلال الحرب، والتي تشمل تمكن القوات المصرية من العبور الناجح للقناة في السادس من أكتوبر 1973، وتحقيق مفاجأة كبيرة للجيش الإسرائيلي، وتمكن القوات المصرية من التقدم في سيناء خلال الأيام الأولى من الحرب، واحتلال أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة، وغيرها من الأحداث التي غيرت وجه مصر في تلك الفترة.

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